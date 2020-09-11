Enner Valencia: "Penaltıda bana müdahale var"

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Enner Valencia, penaltı pozisyonunu anlattı.

Enner Valencia: 'Penaltıda bana müdahale var'
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11 Eylül 2020 22:13
Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı maçtaki üstünlüğü getiren penaltıda yerde kalan Enner Valencia, maç sonrasında konuştu.

Pozisyonu anlatan Ekvadorlu oyuncu, "Pozisyonda bana bir müdahalesi oldu rakip oyuncunun, ben topa hareketlenemedim. Önemli olan takımı daha iyi yere götürmek, kendi adıma da çok mutluyum." dedi.

İlk maçın öneminden bahseden Valencia, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da ilk maçlar çok önemli. Bu maçın önemini biliyorduk ve galibiyetle başladık. Bu galibiyet bize motivasyon sağlayacak ve daha iyi yere gitmemize yol açacak." ifadelerini kullandı.

 



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