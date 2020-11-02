Enner Valencia: "İnanılmaz goller kaçırdık"

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, Antalyaspor maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia: 'İnanılmaz goller kaçırdık'
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02 Kasım 2020 22:33
Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, Antalyaspor'u 2-1 yendikleri maçı değerlendirdi.

İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için başsağlığı dileyen Valencia, "İzmir'deki depremde sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Fenerbahçe ailesi olarak İzmir'in yanındayız. En kısa sürede bugünleri atlatmalarını umuyorum" dedi.

Çok fazla gol pozisyonuna girdiklerini ifade eden Valencia, "Zor olacağını biliyorduk. Çok pozisyon ürettik. Gol pozisyonlarında sonuca ulaşmak için daha konsantre olmamız gerekiyor. Takım olarak iyiydik. İyi mücadele ettik. Hem kendi performansımdan hem takımın performansından mutluyum" dedi.

Futbolda fazla sayıda gol pozisyonu yakalamanın da önemli olduğunun altını çizen Valencia, "Önemli olan bu şansları üretmek. Gün gelecek daha fazla gol atacağız. Ancak, önemli olan pozisyon üretebilmek" şeklinde konuştu.



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