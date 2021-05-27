Emre Çolak, Hatayspor'da

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Çolak, Hatayspor'da
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27 Mayıs 2021 16:24
Süper Lig'de takımlarından Hatayspor, Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük ile karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini fesh eden Emre Çolak ile bir süredir görüşmelerini sürdüren Hataysporlu yöneticiler, bugün sabah saatlerinde Emre Çolak ile bir araya geldi ve sözleşme süresi konusunda anlaşmaya vardı.

Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Hatayspor, cuma günü bu transferi resmi olarak duyuracak.


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