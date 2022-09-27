A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup maçında Faroe Adaları'na 2-1 yenilmişti. Maçın ardından TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un yaptığı açıklamalar gündem oldu. Hamit Altıntop'un açıklamalarına bir yorum da Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan geldi.



EMRE BELÖZOĞLU'NDAN HAMİT ALTINTOP YORUMU



Lig Radyo'ya röportaj veren Emre Belözoğlu, 'Hamit Altıntop'un yerinde olsaydın ne yapardın?' sorusuna yanıt verirken şu ifadeleri kullandı:



"Hamit ile gönül bağım var. Bu soruya cevap veremem. Maç sonunda belli ki etkilenmiştir. Eleştirel durumlar vardı. Etkilenmişler gibi görünüyor. Hamit Altıntop gibi futbolun içinden gelmiş insanlar orada olmalı. Namuslu, düzgün bir oyuncuydu. Halen öyle ve yönetici artık. Türkçeyi çok iyi kullanamadı diye belki sorun oldu. Hamit'in başarılı gittiğini de düşünüyorum. Ama eleştiriler olacak. Biraz daha eleştirileri tolere edebilecek bir seviyeye ulaşmalıyız. Ben Hamit'ten daha çok dayak yedim (gülerek)."



HAMİT ALTINTOP NE DEMİŞTİ?



"Ben sorumluyum ya. Biz hocayla devam ediyoruz" diyen Hamit Altıntop, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Genel değerlendirme yapmak istiyorum. Biz bir futbol ülkesiyiz, futbolu konuşmayı, eleştirmeyi yapıyoruz ve yapmamız da gerekir. Bunları yaparken hangi anlamda yapıyoruz? İleriye taşımak için mi yapıyoruz, geliştirmek için mi yapıyoruz? Bunlara dikkat etmemiz gerektiğine inanıyoruz. İletişim araçları artıyor, dijital inanılmaz bir şekilde gelişiyor. Herkes özgür bir şekilde fikirlerini söyleyebiliyor. Ama hala 30 yıl önceki medya oyunları da var. Bunlara prim vermemek gerekir. Hedef birinci olmaktı, birinci olduk. Evet, kötü bir görüntü verdik bunu da kabul ediyoruz. Ama biz bunun bir süreç olduğunu ve değişimin zaman alacağını da söyledik" dedi.



"40 YIL ÖNCEKİ MEDYA OYUNLARI"



Ayrıca Altıntop, "Biz nasıl dört maçta dört galibiyetten sonra ortaya çıkmadıysak bugün de öz eleştiri yapıp bunu kabul ediyoruz. Yeni bir yönetim geldi, yeni bir başkan var. İletişimimiz gayet iyi. Başladığımızın iyi bir yol olduğuna inanıyoruz. Bunu beyan etmemize rağmen bir mutsuzluk var. Kabul etmeme gibi bir ortam var. Eleştiri olacaktır. Bu eleştiri yapıcıysa, tüm paydaşları kapsıyorsa başımızın üstünde yeri var. Bizim burada bireysel bir hedefimiz yok. Türk futbolunu ileri taşımak istiyoruz ve buna gönül vermiş insanlar olarak 30 hatta 40 yıl önceki medya oyunlarına mahal vermeyelim" açıklamasını yapmıştı.





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