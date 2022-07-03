Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi. Buruk'un teknik ekibinde yer alması beklenen isimlerden biri olan Emre Aşık, sarı-kırmızılılarla ilgili Sporx'e özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Emre Aşık, Galatasaray'da görev almak istediğini net bir dille ifade etti.



"GALATASARAY'DA GÖREV ALMAYI ÇOK İSTİYORUM"



Emre Aşık yaptığı açıklamada, "Galatasaray benim ailem. Orada görev almak herkesin hayalidir. Ben de duruma böyle bakıyorum. Şu anda bana netleşmiş bir durum yok. Ama Galatasaray'da görev almayı çok istiyorum. Çünkü Galatasaray benim ailem" diye konuştu.



"OKAN BURUK BÜYÜK GÜÇ KATACAK"



Okan Buruk'un Galatasaray'a büyük güç katacağını dile getiren Emre Aşık, "Okan Buruk, Galatasaray'a büyük güç katacak. Galatasaray'da fayda sağlamak çok önemli. Ben de bunu çok önemsiyorum. Okan hoca ile tanışıklığımız uzun yıllara dayanıyor. Güçlü bir bağımız var. Hakkımıza hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.



BÜYÜK KULÜPLERİN FORMASINI GİYDİ



Emre Aşık, prolisans sahibi bir antrenör olduğunu da dile getirdi. 48 yaşındaki Emre Aşık, futbolculuk döneminde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giymişti.









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