Emekli sandığı maaşları neden yatmadı? Emekli memur maaşları neden yatmadı?

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Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala zamlı emekli maaşları ödemeleri de başladı. 2023 tahsis numarasına göre ödenen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Türkiye'nin dört bir yanındaki 12,5 milyondan fazla emekli vatandaşı yakından ilgilendiren ilgili duruma dair ayrıntılar...En düşük emekli maaşı 2023 yılında 3 bin 500 TL'den yüzde 114'ün üzerinde artışla 7 bin 500 TL olarak belirlendi. yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesi ise yüzde 82 zam alarak 2000 TL oldu.Emekli maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak. Ödemeler 14 Nisan'da hesaplara yatırılacak.Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıktığını duyurdu.Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmişti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ayrıca;"Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak." açıklamasında bulundu.En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde ödenmeye başladı.SSK kapsamında maaş alan emeklilerin aylık ve ikramiye ödemeleri 14 Nisan'da hesaplara geçmeye başlayacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı. 2023 yılı Nisan ayı emekli maaşı ödeme tarihleri için;SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;- Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.