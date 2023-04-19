Haber Tarihi: 19 Nisan 2023 15:29 - Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 15:29

Emekli sandığı maaşları neden yatmadı? Emekli memur maaşları neden yatmadı?

Emekli sandığı maaşları neden yatmadı? Zamlı emekli maaşlarının ödeme tarihleri sorgulanıyor. Bu yıl Ramazan bayramı öncesi emekliler, SGK, Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarının yatacağı tarihleri sorguluyor. Peki ama emekli memur maaşları neden yatmadı?

Emekli sandığı maaşları neden yatmadı? Emekli memur maaşları neden yatmadı?
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Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala zamlı emekli maaşları ödemeleri de başladı. 2023 tahsis numarasına göre ödenen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Türkiye'nin dört bir yanındaki 12,5 milyondan fazla emekli vatandaşı yakından ilgilendiren ilgili duruma dair ayrıntılar... 

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞLARI NEDEN YATMADI?
En düşük emekli maaşı 2023 yılında 3 bin 500 TL'den yüzde 114'ün üzerinde artışla 7 bin 500 TL olarak belirlendi. yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesi ise yüzde 82 zam alarak 2000 TL oldu.
Emekli maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak. Ödemeler 14 Nisan'da hesaplara yatırılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 OLDU!

En düşük emeklli maaşına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTTI!

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıktığını duyurdu.

EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK

Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmişti.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ayrıca;

"Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak." açıklamasında bulundu.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ BAŞLADI!

En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde ödenmeye başladı.

SSK kapsamında maaş alan emeklilerin aylık ve ikramiye ödemeleri 14 Nisan'da hesaplara geçmeye başlayacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı. 2023 yılı Nisan ayı emekli maaşı ödeme tarihleri için;

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.
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