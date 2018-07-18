, "Burada çok zorlu bir süreç var. Takımdan sadece 5-6 kişi var onun dışındakiler alttan deneme için gelenler." dedi.Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırılıklarını sürdüren Elazığspor'da antrenmanın ardından açıklama yapan Elazığspor'un takım kaptanı Mehmet Yiğit, kötü şartlar altında antrenman yaptıklarını söyledi.Mehmet, bu sürecin takımı yeni sezon öncesinde etkilediğini belirterek, "diye konuştu.Elazığ Belediyesinin takımları için elinden gelen maddi desteği verdiğini anlatan Mehmet Yiğit, sadece belediyeden gelen desteğin yeterli olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Erzurum Büyükşehir Belediyesi de elinden gelen desteği verdi ancak gerçekten çok kötü bir süreç var.."Takımın her zamankinden daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu aktaran Mehmet, "Sadece Belediye Başkanımızın sahip çıkmasıyla bu iş yürümüyor. Sivil toplum kuruluşları, valilik, milletvekilleri bir şeyler yapmaya çalışıyor ancak birlikteliği sağlamak zorundayız. Çünkü Elazığ gibi şehirler için böyle kulüpler çok önemli. Birliktelik sağlanırsa biz de burada en iyi şekilde hazırlanırız." şeklinde konuştu.Takımdaki herkesin büyük bir özveriyle çalıştığını ve takıma sahip çıktığını dile getiren Mehmet Yiğit, "Ben, hocalarım olur olmaz ama Elazığ kendi değerine sahip çıkmak zorunda. Biz zaten sahipleniyoruz ve bu zorlu şartlarda kamp yapmaya çalışıyoruz. Burada gerçekten çok büyük bir yangın var ama bir an önce sesimizi duymak zorundalar. Eğer kulübü kapatma kararı aldılarsa bu bize söylenmeli. Sonuçta biz de kendi ekmek paramız için buradayız ve yolumuza bakarız." değerlendirmesinde bulundu.