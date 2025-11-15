15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-1
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
0-475'
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
1-077'
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
0-2DA
15 Kasım
Linheştayn-Galler
0-176'
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Edersonlu Brezilya, Londra'da galip

Edersonlu Brezilya, Ismail Jakobslu Senegal'i Londra'da 2-0 mağlup etti.

calendar 15 Kasım 2025 20:58 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 21:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hazırlık maçında Brezilya ile Senegal karşı karşıya geldi. Londra'da bulunan Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brezilya 2-0'lık skorla kazandı.

Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Estevao ve 35. dakikada Casemiro kaydetti.

Brezilya'da Fenerbahçeli Ederson, Senegal'de Galatasaraylı Ismail Jakobs maça ilk 11'de başladı. Senegal'de Samsunsporlu Cherif Ndiaye yedek bekledi.


Brezilya, bir sonraki maçında Tunus ile Fransa'da karşılaşacak.

Senegal ise Kenya ile karşı karşıya gelecek.

