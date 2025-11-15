Edersonlu Brezilya, Londra'da galip

Hazırlık maçında Brezilya ile Senegal karşı karşıya geldi. Londra'da bulunan Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brezilya 2-0'lık skorla kazandı.Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Estevao ve 35. dakikada Casemiro kaydetti.Brezilya'da Fenerbahçeli Ederson, Senegal'de Galatasaraylı Ismail Jakobs maça ilk 11'de başladı. Senegal'de Samsunsporlu Cherif Ndiaye yedek bekledi.Brezilya, bir sonraki maçında Tunus ile Fransa'da karşılaşacak.Senegal ise Kenya ile karşı karşıya gelecek.