Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi mağlup etti ve seriyi eşitledi

Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA'yı konuk etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadele, Eczacıbaşı VitrA'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından seride durum 1-1'e geldi.
Yarı final serisinin 3. maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te oynanacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadele, Eczacıbaşı VitrA'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından seride durum 1-1'e geldi.
Yarı final serisinin 3. maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te oynanacak.