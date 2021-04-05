Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi mağlup etti ve seriyi eşitledi

Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi mağlup etti ve seriyi eşitledi
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05 Nisan 2021 16:39
Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA'yı konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadele, Eczacıbaşı VitrA'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından seride durum 1-1'e geldi.

Yarı final serisinin 3. maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te oynanacak.



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