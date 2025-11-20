Dursun Özbek'ten flaş Osimhen açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Özbek, katıldığı programında yıldız golcü Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Milli takım dönüşünde adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen Nijeryalı oyuncunun durumunun yakından takip edildiğini belirten Özbek, iyileşme sürecinin planlandığı gibi ilerlediğini söyledi.
"2 HAFTA GİBİ BİR İYİLEŞME DÖNEMİ OLACAK"
Sarı-kırmızılıların başkanı, Osimhen'in MR'ının kulüpte çekildiğini hatırlatarak, "Tahminen 2 hafta gibi bir iyileşme dönemi olacak. Bütün çabamız Osimhen'in Fenerbahçe maçına yetişmesi. Doktorlarımız o yönde çalışmalarını yapıyor." ifadelerini kullandı.
"30-40 MİLYON EURO SEVİYESİNDE SANTRFOR DA ALABİLİRDİK"
Özbek, Osimhen ile ilgili ayrıca şu ifadeleri de kullandı;
"75 milyon euro vermek yerine 30-40 milyon euro seviyesinde Galatasaray'da oynayacağını düşündüğümüz santrfor transfer edebilirdik. Şimdi Osimhen'i tanıyoruz. Bildiğimiz bir oyuncu. Ancak 30-40 milyon euro seviyesinde alacağımız oyuncu için net bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla aradaki farka bakmaksızın Osimhen'i transfer ederek Galatasaray'ı karlı çıkardık. Bonservisini kendi dönemimizde ödemek üzere yola çıktık. Bizden sonraki yönetime bonservis ödemesi bırakmadık. Osimhen ayrıca çocukları Galatasaraylı yapmak için çok önemli bir kişilik. Icardi ile başladı bu sevgi. Belli bir kesimi, çocukları Galatasaraylı yaptı. Osimhen sevgisi de aynı şekilde."
