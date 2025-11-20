20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
2-1DA
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Dursun Özbek'ten flaş Osimhen açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Victor Osimhen'in son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 20 Kasım 2025 22:11
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Özbek, katıldığı programında yıldız golcü Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Milli takım dönüşünde adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen Nijeryalı oyuncunun durumunun yakından takip edildiğini belirten Özbek, iyileşme sürecinin planlandığı gibi ilerlediğini söyledi.


"2 HAFTA GİBİ BİR İYİLEŞME DÖNEMİ OLACAK"

Sarı-kırmızılıların başkanı, Osimhen'in MR'ının kulüpte çekildiğini hatırlatarak, "Tahminen 2 hafta gibi bir iyileşme dönemi olacak. Bütün çabamız Osimhen'in Fenerbahçe maçına yetişmesi. Doktorlarımız o yönde çalışmalarını yapıyor." ifadelerini kullandı.

"30-40 MİLYON EURO SEVİYESİNDE SANTRFOR DA ALABİLİRDİK"

Özbek, Osimhen ile ilgili ayrıca şu ifadeleri de kullandı;

"75 milyon euro vermek yerine 30-40 milyon euro seviyesinde Galatasaray'da oynayacağını düşündüğümüz santrfor transfer edebilirdik. Şimdi Osimhen'i tanıyoruz. Bildiğimiz bir oyuncu. Ancak 30-40 milyon euro seviyesinde alacağımız oyuncu için net bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla aradaki farka bakmaksızın Osimhen'i transfer ederek Galatasaray'ı karlı çıkardık. Bonservisini kendi dönemimizde ödemek üzere yola çıktık. Bizden sonraki yönetime bonservis ödemesi bırakmadık. Osimhen ayrıca çocukları Galatasaraylı yapmak için çok önemli bir kişilik. Icardi ile başladı bu sevgi. Belli bir kesimi, çocukları Galatasaraylı yaptı. Osimhen sevgisi de aynı şekilde."

 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
