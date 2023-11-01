Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'nın yeteneklerine övgülerde bulundu.



Spurs ve Suns'ın merakla beklenen karşılaşmasında idolü Durant'e karşı ilk kez oynayan Wembanyama, sahadaki muhteşem performansıyla kalıcı bir izlenim bıraktı.



Suns'ın tüm çabalarına rağmen Spurs ekibi, Wembanyama'nın 18 sayı, 8 ribaund ve 5 blokluk etkileyici katkısı sayesinde, son pozisyonda 115-114'lük heyecan verici bir galibiyet elde etmeyi başardı.



Karşılaşmada 26 sayı atıp 7 asist yapan Durant, genç Fransız yeteneği övmekten çekinmeyerek, eşsiz yeteneklerinin ve ligdeki potansiyelinin altını şu şekilde çizdi:



"Kendine özgü bir oyuncu. Uzun süre bu ligin güçlü oyuncularından biri olacak. Tecrübe kazanmaya devam ettiğinde, daha da iyi olacak."



Wembanyama, bu sezon oynadığı dört maçta 16,3 sayı, 7,5 ribaund ve 2,3 blok ortalamalarına sahip.



