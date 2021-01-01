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Durant, Rapaport'a karşı kullandığı dilden dolayı özür diledi!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, sosyal medya aracılığıyla ABD'li oyuncu ve komedyen Michael Rapaport'a yaptığı tehdit ve saygısız yorumlardan dolayı özür diledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, sosyal medya aracılığıyla ABD'li oyuncu ve komedyen Michael Rapaport'a yaptığı tehdit ve saygısız yorumlardan dolayı özür diledi.

Rapaport, geçtiğimiz Salı günü Twitter hesabında özel mesajların görüntülerini paylaşmıştı ve bu mesajlarda, Brooklyn yıldızının homofobik ve kadın düşmanı dili dikkatleri çekmişti.

Durant, "İnsanlar kullandığım bu dili gördükleri için üzgünüm. İnsanların benden görmesini ve duymasını istediğim şeyler bunlar değil, lakin umarım bunu geride bırakabilir ve parkelere geri dönebilirim." ifadelerini kullandı.

NBA, Durant'in yorumlarının para cezasına çarptırılıp çarptırılmayacağına henüz karar vermedi. Brooklyn koçu Steve Nash, takımın bu ifadeleri tartıştığını ancak konuşulanları takım içinde tutacağını belirtti.


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