Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in hangi durumda MVP seçilmiş olabileceğini açıkladı.



LeBron, bu sezonun MVP ödülü oylamasında, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'dan sonra ikinci sırada yer almıştı.



Durant, Joe Budden Podcast'te konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Kriter normal sezon, ama anlıyorum. Seninle aynı fikirdeyim. Playofflar da dahil, tüm sezonu değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Playoffları da eklerseniz, Bron kolayca MVP olur. Ama şimdiki kurallara göre, neden Giannis'in MVP olduğunu anlıyorum. Rakamları çılgıncaydı."



BU SEZON NE YAPMIŞLARDI?



2012-13 sezonundan bu yana MVP ödülü kazanamayan James, bu ödül için yalnızca 16 birincilik oyu almasından dolayı "sinirli" olduğunu belirtmişti.



Bu sezon aynı zamanda Yılın Savunmacısı ödülünü de almış olan Antetokounmpo, normal sezonda maç başına 29.5 sayı, 13.6 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakalamış ve Bucks'ı, tüm ligdeki en iyi dereceye taşımıştı.



James ise 2019-20 sezonunda maç başına 25.3 sayı, 10.2 asist ve 7.8 ribaund ortalamaları yakalamış ve Lakers'ı, Batı Konferansı'nın zirvesine sürüklemişti.



Şimdi, James ve Lakers hala playofflarda yer alırken, Antetokounmpo ve Bucks ikinci turda elenmiş bulunuyor.



Kendisi de eski bir MVP ödülü sahibi olan Durant, eğer playofflar dahil edilirse James'in ödülü kolayca eve götürmesi gerektiğine inanıyor. Ancak, MVP kriterleri henüz değişmiş değil.



Yine de James, Lakers ile bu sezon bir şampiyonluk kazanırsa, MVP ödülünün sonuçlarını önemsemeyeceği tahmin edilebilir.



