Durant, aşil sakatlığından iyileşme sürecini anlattı!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, aşil sakatlığından iyileşme yolunda yaşadığı sıkıntıları detaylandırdı.



Durant, iki sezon önce Golden State Warriors için oynarken aşil tendonunu koparmış, bu da önceki sezonun tamamını kaçırmasına neden olmuştu.



KD, o yıl Warriors'tan Nets için ayrılsa da, henüz ekiple siftah yapmış değil.



Zoom'dan muhabirlere konuşan Durant, yıl boyunca iyileşmesinin nasıl gittiğini ve gelecek sezona hazırlanırken nasıl bir zihniyete sahip olduğunu konuştu:



"Oynarken kendimi iyi hissediyorum. Yani, ödülleri falan hiç düşünmüyorum bile. Önemli olan her şeye sırasıyla bakmak. İyi hissediyorum ama.



Böyle bir sakatlık, benim için kesinlikle yeniydi. Bu tarz bir şeyi daha önce hiç geçirmemiştim. Vücudumda buna yakın hiçbir zorluk yaşamamıştım. Ancak yeniden yürümeyi öğrenmek, ilk üç dört ay yaptığınız her şeyde yardım almak, zor şeyler. Daha önce ameliyatlar ve sakatlıklar geçirmiştim ama en fazla üç ayda iyileşmiştim. Aşil sakatlığının ilk günlerinde yürüyemiyor veya koşamıyorsunuz. Scooter kullanmanız gerekiyor.



Yürümeyi, koşmayı, zıplamayı ve belirli hareketlere tekrar alışmayı öğrenme aşamaları, bence hafife alınıyor. İnsanlar aşil bağının vücudunuzdaki en güçlü bağlardan biri olduğunun farkında değiller. Yani bunun kopması sonrası, tekrar yapılanması gerekiyor ve bu da biraz zaman alıyor."



