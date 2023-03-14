Dünya Kupası formatında değişiklik!

FIFA, Dünya Kupası'nın formatında değişiklik yapıldığını açıkladı.



Yapılan açıklamada, 2026 Dünya Kupası için 48 takım önerisinin oybirliği ile kabul edildiği belirtildi.



FIFA'nın yaptığı duyuruya göre 2026'daki turnuvada gruplar 4 takımdan oluşacak ve toplam 12 grupta maçlar oynanacak.



Eleme turu son 32 turundan başlayacak ve üst tura gruplarda ilk iki sırayı alan takımlarla birlikte en iyi 3. olan sekiz takım çıkacak.



Bu değişikliğin ardından Dünya Kupası'ndaki maç sayısı da 64'den 104'e çıkacak.



FIFA, ABD, Kanada ve Meksika'da ortaklaşa düzenlenecek Dünya Kupası'nın finalinin 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağını açıkladı.





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