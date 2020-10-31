Dortmund'a maçı stoperi kazandırdı

Almanya 6. hafta mücadelesinde Arminia Bielefeld ile Borussia Dortmund, Schüco Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-0 Dortmund üstünlüğüyle sona erdi.



Dortmund'un golleri 53. ve 71. dakikalarda stoper oyuncusu Mats Hummels'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund puanını 15'e yükseltti. Arminia Bielefeld ise 5 puanda kaldı.



HAFTAYA "DER KLASSIKER" VAR



Arminia Bielefeld, Bundesliga'nın 7. haftasında Union Berlin deplasmanına gidecek. Borussia Dortmund ise aynı haftada Bayern Münih'i sahasında konuk edecek.



Bayern Münih de, Borussia Dortmund gibi 15 puanla bu maça çıkacak. Bavyera ekibi bu hafta Köln deplasmanında 2-1'lik skorla kazandı.



