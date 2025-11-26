UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Borussia Dortmund, Villarreal'i konuk etti. BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Borussia Dortmund, 4-0'lık skorla kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri, 45+2 ve 54. dakikalarda Serhou Guirassy, 58. dakikada Karim Adeyemi ve 90+5'te Daniel Svensson kaydetti.
Marcelino Toral'ın ekibi Villarreal, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanışamadı.
Borussia Dortmund'da Salih Özcan, statü gereği maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucuna ardından Borussia Dortmund, puanını 10 yaptı. Villarreal, 1 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Borussia Dortmund, Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Villarreal, Kopenhag'ı ağırlayacak.
