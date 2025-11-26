26 Kasım
Doncic'ten NBA Kupası parkeleri için uyarı: "Kaygan ve tehlikeli"

Los Angeles Lakers süperstarı Luka Doncic, hem kendisinin hem de birçok oyuncunun dengesini kaybettiğini fark ettikten sonra NBA Kupası kapsamındaki zeminler için "kaygan ve tehlikeli" uyarısında bulundu.

Lakers'ın bu sabah Los Angeles Clippers'ı Crypto.com Arena'da 135-118 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Doncic, turnuva maçlarında kullanılan zeminin oyuncuları riske attığını söyledi.

"Parke… çok kaygan, tehlikeli. Birçok kez kaydım ve birçok oyuncunun da kaydığını gördünüz. Tehlikeli gerçekten.," diyen Doncic, mevcut zeminin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti.


Kaygan zemine rağmen Doncic karşılaşmada üstün performans gösterdi ve maçı 43 sayı, 9 ribaunt ve 13 asistle tamamladı.

Doncic'e hücumda Austin Reaves (31 sayı, 9 ribaunt) ve LeBron James (25 sayı, 6 ribaunt, 6 asist) eşlik etti.

Clippers mücadele etmeye çalışsa da tempoyu yakalamakta zorlandı. James Harden 29 sayı ve 9 asistle öne çıkarken, Kawhi Leonard 19 sayı ve 5 ribaunt üretti.

