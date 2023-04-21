DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI HESAPLAMA 2023 | 25 metreküp doğalgaz kaç TL, doğalgaz m3 ücreti ne kadar?

1 METREKÜP DOĞAL GAZ NE KADAR, KAÇ TL?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ücretsiz doğalgaz açıklaması sonrası Türkiye'de vatandaşlar son dakika yaşanan gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, 25 metreküp doğalgaz kaç TL, doğalgaz m3 ücreti ne kadar?TÜİK'in açıkladığı verilere göre Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %31,8 artarak ortalama 295,3 kuruş olmuştur.25 metreküp doğalgaz 151,66 TL'ye denk geliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Sevgili Zonguldaklılar, enerji sektörümüzün kıymetli temsilcileri, TPAO'nun kıymetli çalışanları, kıymetli madencilerimiz sizleri selamlıyorum.. Bugün Kilyos'ta ülkemizin iki bayramını bir arada kutlamak için bir aradayız. Birisi yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramıdır. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyhorum. Rabbimden milletimizin tamamıyla birlikte buradaki her birinin afetsiz, kazasız, huzurlu mutlu güvenli nişce bayramlara eriştirmesini diliyorum. İkinci bayramımız tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır. Bunun ilk adımını 2020 Ağustos'ta Sakarya Gaz sahasında Fatih gemisinin vurduğu sondaj ile başlamıştık. Sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu gösterdi. İlave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Kanuni gemimizin de katılması ile birlikte rezerv miktarı 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz gemimizin de katılması ile birlikte 3 boyutlu modelleme ile Sakarya Sahasındaki gaz miktaır 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Çaycuma 1 kuyusunda da 58 milyar metrekü,p rezerv keşfedildi. 710 milyar metreküpe ulaştık. Sadece keşifle kalmadık. Karatesiisni yaptık. Aynı yılın Temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğalgaz akışının tesislerini tamamladık. Geçen yılın haziranında çnce sığ, sonra derin denizde boru serdik." ifadelerine yer verdi.TÜİK'in açıkladığı verilere göre Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %31,8 artarak ortalama 295,3 kuruş olmuştur.Sanayide 2022 yılı I. dönem(1) elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre %124,6 artarak ortalama 217,4 kuruş oldu.Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %53,9 artarak ortalama 139,1 kuruş oldu.Sanayide 2022 yılı I. dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 m3 doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre %216,7 artarak ortalama 1 070,7 kuruş oldu.Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %31,8 artarak ortalama 295,3 kuruş oldu.