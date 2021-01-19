Djaniny'e Suudi Arabistan'dan flaş teklif

Trabzonspor'da bekleneni veremeyen Djaniny'e Arabistan ekibi Al Hilal'in talip olduğu öne sürüldü. Djaniny, Trabzonspor'da 12 maçta 1 gol attı.

, Fotoğraf; AA
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Djaniny'e Suudi Arabistan'dan flaş teklif
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19 Ocak 2021 11:46
Trabzonspor'un sezon başında bedelsiz kadrosuna kattığı Djaniny'ye Suudi ekiplerinden Al Hilal talip olduğu iddia edildi.

Haber61'de yer alan habere göre; Lucescu'nun oğlu Razvan'ın çalıştırdığı Arap ekibinin menajerler aracılığıyla bordo-mavili futbolcuyla temas kurduğu belirtiliyor. Abdullah Avcı onay verirse Djaniny takımdan ayrılacağı kaydedildi.

Djaniny, Trabzonspor'da 12 maçta 1 gol attı.



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