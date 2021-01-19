Trabzonspor'un sezon başında bedelsiz kadrosuna kattığı Djaniny'ye Suudi ekiplerinden Al Hilal talip olduğu iddia edildi.
Haber61'de yer alan habere göre; Lucescu'nun oğlu Razvan'ın çalıştırdığı Arap ekibinin menajerler aracılığıyla bordo-mavili futbolcuyla temas kurduğu belirtiliyor. Abdullah Avcı onay verirse Djaniny takımdan ayrılacağı kaydedildi.
Djaniny, Trabzonspor'da 12 maçta 1 gol attı.
Haber61'de yer alan habere göre; Lucescu'nun oğlu Razvan'ın çalıştırdığı Arap ekibinin menajerler aracılığıyla bordo-mavili futbolcuyla temas kurduğu belirtiliyor. Abdullah Avcı onay verirse Djaniny takımdan ayrılacağı kaydedildi.
Djaniny, Trabzonspor'da 12 maçta 1 gol attı.