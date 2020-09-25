Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Dirk, Jokic karşılaştırmaları için: "Bu bir iltifat!"

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic ile yapılan karşılaştırmalar hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic ile yapılan karşılaştırmalar hakkında konuştu.

2011 yılının NBA şampiyonu ve Mavericks efsanesi, Jokic'in saha görüşünü takdir etti ve karşılaştırmalardan onur duyduğunu açıkladı.

ESPN'den Zach Lowe'ye göre, Nowitzki kendisine şu mesaj attı:

"Vay canına. Bu bir iltifat resmen. Keşke onun becerisine sahip olsaydım. Pasörlüğü o kadar iyi ki, resmen şaka gibi. Ne yazık ki ben her zaman skor üretmek isterdim ve pas vermeye bakmazdım."

Jokic, Jamal Murray ile Nuggets'ı 2009'dan beri ilk kez Batı Konferansı Finallerine taşımıştı. Denver, Los Angeles Lakers'a karşı 3-1 geride bulunuyor ve 5. maç ise Cumartesi gecesi oynanacak.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal