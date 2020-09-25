Dirk, Jokic karşılaştırmaları için: "Bu bir iltifat!"

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic ile yapılan karşılaştırmalar hakkında konuştu.



2011 yılının NBA şampiyonu ve Mavericks efsanesi, Jokic'in saha görüşünü takdir etti ve karşılaştırmalardan onur duyduğunu açıkladı.



ESPN'den Zach Lowe'ye göre, Nowitzki kendisine şu mesaj attı:



"Vay canına. Bu bir iltifat resmen. Keşke onun becerisine sahip olsaydım. Pasörlüğü o kadar iyi ki, resmen şaka gibi. Ne yazık ki ben her zaman skor üretmek isterdim ve pas vermeye bakmazdım."



Jokic, Jamal Murray ile Nuggets'ı 2009'dan beri ilk kez Batı Konferansı Finallerine taşımıştı. Denver, Los Angeles Lakers'a karşı 3-1 geride bulunuyor ve 5. maç ise Cumartesi gecesi oynanacak.



