Dimitris Pelkas: 'Insigne gibiyim'

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas sol kanatta veya forvet arkasında oynamanın kendisi için çok fazla şey değiştirmediğini ifade etti.



PAOK'tan transfer olan oyuncu Gözteye'ye karşı oynadığı ilk maçında golle tanışarak harika bir başlangıç yaptı. Herkesin merak ettiği ise oyuncunun hangi bölgede daha çok rahat ettiği... Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Pelkas bu konuyu fazla umursamıyor. Arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde sol kanatta oynamak ile forvet arkasında mücadele etmenin arasında çok fark bulunmadığını söyledi.



RAKİP SAVUNMALARI ZORLARIM



Yunan yıldız, "Tarzımı Napoli'deki İnsigne'ye benzetiyorum. Tıpkı onun gibi, sol kanatta da forvet arkasında da kendimi rahat hissediyorum. Fenerbahçe'de çok iyi bir başlangıç yaptığım için mutluyum" dedi. Sol kanatta oynarken rakibin dengesini bozabileceğini kaydeden Pelkas, "Ben çok fazla yer değiştiren ve içeri giren bir oyuncuyum. Bu nedenle rakip savunmaları zorlayabilirim" diye konuştu.



