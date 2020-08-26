Dimitris Giannoulis: 'Skor biraz adaletsiz oldu, fark atabilirdik'

Temcilsimiz Beşiktaş'ın PAOK'a 3-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği mücadelenin ardından Yunan ekibinde Dimitris Pelkas ve Dimitris Giannoulis açıklamalarda bulundu.



Pelkas, Beşiktaş'tan daha çok istediklerini söylerken, "İki takım üzerinde de baskı vardı ancak biz Beşiktaş'tan daha çok istedik ve en iyi performansımızı gösterdik." dedi.



Giannoulis ise daha farklı da kazanabileceklerini kaydetti, "İyi bir maç oynadık ve hak ettik. Skor biraz adaletsiz oldu, daha farklı olabilirdi. Maça hırslı başladık, Beşiktaş açık verdi ve bunları değerlendirdik." ifadelerini kullandı.



