Son dakika haberi: Kasım ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat tahliye edildi. Dilan Polat tahliye edildi mi? Son dakika Dilan Polat hapisten çıktı mı, serbest bırakıldı mı?





Dilan Polat için tutuksuz yargılama kararı verildi.



Geçtiğimiz ay Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde itirazda bulunmuştu.



Aynı gün itirazı değerlendiren mahkeme, Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 sanık hakkındaki itirazı reddetmişti.

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