Dilan Polat hapiste mi, cezaevinden çıktı mı, serbest bırakıldı mı?

Dilan Polat ve Engin Polat olayı son dakika haberleri sıcak gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye'nin bir süredir gündeminde yer alan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, 10 Kasım'da sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftin tutukluluklarına itiraz etmişti. Sulh ceza hakimliği, tutukluluk itirazı değerlendirerek reddedilmesine karar verdi. Diğer yandan Polat çiftinin 27 şirketine kayyum atanması kararını verdi. Karar, 14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı. Peki, Dilan Polat olayında son durum nedir? İşte, ayrıntılar.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyum atanmasını talep etmişti. Talebin mahkeme tarafından kabul görmesinin ardından mahkeme, Polat çiftinin 27 şirketine kayyum atanması kararını verdi. Çiftin Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik ve Rise And Shine Kozmetik şirketlerine kayyum atandı. Karar, 14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atadığı isimler şöyle: "Mehmet Nihat Arcagök, Bülent Girgin, İcat Sayda, Gülşen Altınay, Münevver Gökgün Akkaya, Elif Düzen Özomay, Halil İbrahim Akyıldız, Ahmet Miraç Akmen."Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında dün adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım tarihinde tutuklanmıştı. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, 10 Kasım'da sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftin tutukluluklarına itiraz etmişti. Sulh ceza hakimliği, tutukluluk itirazı değerlendirerek reddedilmesine karar verdi. İtirazın reddedilmesinin ardından dosya tekrar değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.Dilan-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Adalet Sarayı'na getirildi. Adliyede ilk olarak savcılığa ifade vermelerinin ardından Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat 'Silahlı saldırıya azmettirme' suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan-Engin Polat çifti ve Sezgin Polat'ın tutuklanmasına karar verdi.Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, 5 Kasım günü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "vergi usul kanununa muhalefet", "mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek", "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme" suçlarından tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.Tutuklandıktan 11 gün sonra Engin Polat ile babası Sezgin Polat asayiş ve güvenlik gerekçesi ile Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, Engin Polat'ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Zekayi Tepe, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz kurumuna nakledildi. Engin Polat'ın kardeşi Can Polat, amcası Halit Polat, dayısı Metin Yılmaz, Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ise Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Erkek tutukluların sevk edilmesiyle birlikte soruşturmaya ilişkin Marmara Cezaevi'nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu kadın tutuklular kaldı. Erkek şüphelilerin başka cezaevine gönderilmelerinin usulü bir işlem olduğunun altı çizildi.Dün sabah saat 09.00'da adliyeye getirilen 18 şüphelinin saat 10.30'da ifadeleri alınmaya başladı. Şüphelilerin sorguları için 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Yaklaşık 4 saat süren sorgunun ardından 18 şüpheliden Engin ve Dilan Polat'ın aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Dilan Polat'ın sorgusu 5 dakika sürerken, Engin Polat'ın sorgusu 10 dakika sürdü.Dilan Polat kaç yıl hapis cezası aldı, çocuklara ne olacak? Dilan Polat ve Engin Polat şu anda cezaevindeler mi? Tüm aile yargılanıyor, ifadeler ortaya çıktı!Hakimliğe sevk edilen 18 şüphelinin sorguları saat 20.40'da başladı. Dilan Polat'ın hakimlik sorgusu esnasında baygınlık geçirdiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. 18 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki sorgusu yaklaşık 6 saat sürdü. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Mahkemenin kararından sonra adliyedeki işlemleri tamamlanan tutuklular güvenlik önlemleri altında cezaevine sevk edildi. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolü sırasında ilk kez konuşan Dilan Polat, "Masumuz" dedi. Kardeşi Sıla Doğu ise, "Suçlamaları kabul etmiyoruz" şeklinde sorulara yanıt verdi. Şüpheliler Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Şüpheli yakınlarının ise gece boyunca adliyenin önünde çıkacak sonucu bekledikleri görüldü.İddialara göre, nezarethanede günlerdir uyumayan Dilan Polat, sorgu odasına alındığında yüzü gözü şişmişti. Polisler hakkındaki dosyayı açıp soru sordukça, ağlamaya başladı. Dilan Polat aylık gelirlerinin 150 - 200 bin TL olduğunu söyledi. Dilan Polat, ticari işlerle ilişkisi olmadığını, sadece reklam yüzü olduğunu ve bu konularla Engin Polat'ın ilgilendiğini ifade etti.Dilan Polat'a, "Beyan ettiğiniz bu kazançla lüks otomobilleri nasıl aldınız? Nasıl bu kadar lüks yaşıyorsunuz" sorusu da yöneltildi. Dilan Polat bu soruya yanıt vermedi.Dilan Polat kaç yıl hapis cezası aldı, çocuklara ne olacak? Dilan Polat ve Engin Polat şu anda cezaevindeler mi? Tüm aile yargılanıyor, ifadeler ortaya çıktı!Aylık kazancının 200 bin TL civarında olduğunu anlatan Engin Polat, "Ticaret yapıyorum. Parayı biriktirdim" dedi. Engin Polat, bazı şirketlerle ilgili soruları ise şirketlerin sahibi gibi görünen avukatı Ahmet Gün'e yönlendirdi. Engin Polat, "Ahmet Gün ne diyorsa onu yaptık" diye konuştu.Avukat Ahmet Gün ise aylık 300 bin TL gelirinin olduğunu belirterek, şirketlerin sahibinin Engin Polat olduğunu iddia etti. Ahmet Gün, "Engin ve Dilan Polat bana ne dedilerse onu yaptım" dedi.Savcılık sorgularının ardından Engin Polat ve babası Sezgin Polat ile Dilan Polat ve kız kardeşi Sinem Sıla Doğu suç işlemek amacıyla örgüt kurma, vergi usul kanununa muhalefet, yasadışı bahis ve suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Savcılık tutuklamaya sevk ettiği diğer kişilerden Polat Ailesi'nin avukatı Ahmet Gün'e suç işlemek amacıyla örgüt kurma, vergi usul kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlaması yönetti. Alper Kürşat Polat, Metin Yılmaz, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Beyzanur Gün, Ceydanur Gün, Can Polat, Nilgün Yılmaz, Halit Polat, Zekayi Tepe'ye ise suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak, örgüte üye olmak ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi.Engin ve Dilan Polat'a, şirketlerin para hesapları sorulurken, şirketler hakkında detaylı bilgi de toplanmıştı. Engin Polat şirkete giren 200 milyon TL'lik parayı bir firma için ürün yaparak kazandıklarını anlattı. Ancak Polat'ların sahibi olduğu BYZ firmasının bu kadar ürün üretecek kapasitesinin bulunmadığı ortaya çıktı.Operasyonda ele geçirilen tüm şirket hesapları ve dijital verileri inceleyen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfalık soru hazırladı. Önce elde edilen delil ve şüphelenilen konu anlatıldı, daha sonra da soru yöneltildi.Dilan ve Engin Polat çifti ile aile üyelerine ait araçlara el koyulmuştu. Değeri milyonları bulan araçlar emniyetin bahçesinde sergilendikten sonra yediemin otoparkına çekildi.Dilan ve Engin Polat'ın en dikkat çeken araçları, Ferrari 296 GTB modeli otomobildi. Dünyada sayılı bulunan 830 beygirlik bu otomobilin ikinci el fiyatı yaklaşık 40 milyon TL civarında.Engin Polat ve Dilan Polat'ın hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat ifadesinde, "Biz aileyiz örgüt diye bir şey olamaz. Eşimin ailesi kendi ailem olmadığı için benim ailem gibi oldu. Vergi konularını bildiğim kadarıyla mali müşavir ve muhasebecilerimiz hallediyor. Benim sahte fatura, naylon fatura gibi şeylerle bir ilgim yoktur. Fatura kesmeyi bile bilmem işimizin ticari boyutu ile eşim ilgileniyor" derken, Engin Polat ise, "Aldığımız faturalarda sıkıntılı olanlar çıkabilir. Geçmişte de çıkmıştı. Biz aldığımız her faturanın malzemesini teslim almışızdır. Kimseye sahte fatura vermedik. Tüm satışlarımız faturalıdır" dedi.İki tane küçük çocuğu olduğunu dile getiren Dilan Polat, çocuklarının kendisine çok bağlı olduklarını ve şirketlere ilişkin mali konularda hiçbir bilgisi olmadığını iddia etti. Polat ifadesinde, "Fatura kesmeyi bilmem. Şirketlerde mali müşavirler olduğunu biliyorum vergi işleri ile onların ilgilendiğini biliyorum. Bu şirketlere kara para diye tabir edilen yasadışı paraların geldiğini hiç bilmiyorum. Öyle bir şeye şahitlik etmedim. Ben bahsin ne olduğunu bilmem. Gelen paraların yasa dışı bahis ile ilgili bir ilgisi yoktur. Böyle bir şeyi kimseden duymadım. Biz aileyiz örgüt diye bir şey olamaz. Eşimin ailesi kendi ailem olmadığı için benim ailem gibi oldu. Vergi konularını bildiğim kadarıyla mali müşavir ve muhasebecilerimiz hallediyor. Benim sahte fatura, naylon fatura gibi şeylerle bir ilgim yoktur. Fatura kesmeyi bile bilmem işimizin ticari boyutu ile eşim ilgileniyor. Üzerime atılı suçları ben işlemedim bunlar ile bir alakam yoktur. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.Dilan Polat'ın avukatı ise Dilan Polat'ın babasının annesini öldürdüğünü ve travmatik bir hayat yaşadığını belirterek müvekkilinin 17 yaşında Engin Polat'la evlendiğini söyledi. Müvekkilinin doğum fotoğrafçılığı yaparak iş hayatına girdiğini, zamanla sosyal medyadaki takipçi sayısının arttığını ve bunu değerlendirdiğini söyledi. 130 tane güzellik şirketinin olduğunu ve şirkete gelen paranın kaynağının belli olduğunu ifade etti.Engin Polat ise ifadesinde, "Ben bu konu ile alakalı olarak daha önce ifade vermiştim. O ifademi aynen tekrar ederim. Polat soyadlı şüpheliler benim akrabamdır. Doğu soyadlı şüpheliler benim eşimin akrabalarıdır, Ahmet Gün bizim mali müşavirimizdir, ben Beyza ve Ceyda'yı tanımam. Gürsel Yılmaz benim dayım olur, Metin Yılmaz da benim dayım olur, Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz'ın eşidir. Yeşim Altınkalemdalkıran yönettiğimiz polikliniğin firma sahibidir, kendisi doktordur. Zekai Tepe diye birini tanımıyorum. Biz 6 firmadan oluşan bir aile firmasıyız. Güzellik merkezlerimiz vardır. Cihaz ve ürün satış firmamız var. Kozmetik satış firmamız var. İnşaat firmamız var, eğitim firmamız var. Orada sertifika vermekteyiz. Biz bir aile firmasıyız. 3 firmanın doğrudan yönetimi bendedir. Bu şirketler Dilan Polat A.Ş. Milda İnşaat Gayrimenkul A.Ş, D.Polat Estetik ve Sağlık Hizmetleri A.Ş'dir. diğer firmalarda babam, kardeşim ve Metin Yılmaz'ın eşi Nilgül Yılmaz'a aittir. Dipo Med. Medikal babamın firmasıdır, Rise And Shine firmasını vekaleten babam yönetmektedir. Özellikle benim yönetici olduğum 3 firmayı ben takip ediyorum. Diğer bir firmayı kardeşim Alper Kürşat, ikisini de babam Sezgin takip etmektedir" dedi.Engin Polat ifadesinin devamında, "Birbirimiz ile fikir alışverişinde bulunuruz. İhtiyacımız olduğunda da borç alışverişinde de buluruz. Bu borçları elden verdiğimizde olur. Bizim tüm tedarikçilerimiz Türkiye'dedir, bunlar bilindik firmalardır. Bunlar bize faturalarını keser. Biz ürünlerimizi alırız. Biz örgüt değiliz, bir aile şirketiyiz. Vergisel bir hata yanlışlık yapmış olabiliriz. Aldığımız faturalarda sıkıntılı olanlar çıkabilir. Geçmişte de çıkmıştı. Biz aldığımız her faturanın malzemesini teslim almışızdır. Kimseye sahte fatura vermedik. Tüm satışlarımız faturalıdır. Paraları topladığım bir şirket genel olarak yoktur. Bu paralar ile araç, gayrimenkul aldığım olmuştur. Bunları yatırım için yaptım. Bunları para aklamak için yapmadım. Ticari faaliyetten kazandığım paralar ile aldım. Kredi fizibilitemi yükseltmek için 2022 yılı Aralık ayında Milda Gayrimenkulü kurduktan sonra bütün mallarımı oraya taşıdım. Bunun sebebi inşaat projesine başlayacak olmamdı. Ruhsat çıkmak üzereydi fakat bu olaylar nedeniyle hesaplarıma bloke gelmesi nedeniyle bu işlem durdu. İhtiyaç olduğunda elden bankalara para yatırıp çekebiliyoruz.Dilan Polat kaç yıl hapis cezası aldı, çocuklara ne olacak? Dilan Polat ve Engin Polat şu anda cezaevindeler mi? Tüm aile yargılanıyor, ifadeler ortaya çıktı!İki firma arasında o anda ticaret olmadığı için nakit ihtiyacı olduğunda bu şekilde elden para alıp yatırıyoruz. Benim yasa dışı bahis ile bir ilgim yoktur. Ömrüm boyunca bahis bile oynamadım. Benim eski ikametgahım sistemde kayıtlıydı. Bu olaylar çıkınca tarafıma tebligat yapılmasında sıkıntı olmasın diye babamın adresine 10-15 gün önce adresimi taşımıştım. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum. Vergisel bir hata var ise de bunun cezasını ödemeye hazırım. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" ifadelerini kullandı.