Diego Simeone: 'Benim için çok zor anlardı'

Arsenal'i 1-0 mağlup ederek 1-1'in rövanşında Avrupa Ligi'nde finale yükselen Atletico Madrid'de teknik direktör Atletico Madrid, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Diego Simeone'nin açıklamaları;
"Ben, olağanüstü bir şekilde çalışan bir grubun yalnızca görünen taraftarıyım. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibim"
STADYUMLARIN GÜCÜ...
"Artık stadyumların güçleri, önemli zaferlere etki ediyor. Bugün taraftarlar olağanüstüydü. Metropolitan Wanda'nın tarih sayfalarına finali yazmayı başardık"
CEZALI OLMASI HAKKINDA
"Maçın temposu çok yüksekti. Benim için zor anlardı. Orada asla rahat hissedemiyorum"
FİNAL YORUMU
"Marsilya çok karmaşık, hızlı bir takım. Harika bir final olacağını düşünüyorum"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İşte Diego Simeone'nin açıklamaları;
"Ben, olağanüstü bir şekilde çalışan bir grubun yalnızca görünen taraftarıyım. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibim"
STADYUMLARIN GÜCÜ...
"Artık stadyumların güçleri, önemli zaferlere etki ediyor. Bugün taraftarlar olağanüstüydü. Metropolitan Wanda'nın tarih sayfalarına finali yazmayı başardık"
CEZALI OLMASI HAKKINDA
"Maçın temposu çok yüksekti. Benim için zor anlardı. Orada asla rahat hissedemiyorum"
FİNAL YORUMU
"Marsilya çok karmaşık, hızlı bir takım. Harika bir final olacağını düşünüyorum"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın