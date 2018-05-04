Diego Simeone: 'Benim için çok zor anlardı'

1-0 mağlup ederek 1-1'in rövanşındafinale yükselenteknik direktör Atletico Madrid, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."Ben, olağanüstü bir şekilde çalışan bir grubun yalnızca görünen taraftarıyım. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibim""Artık stadyumların güçleri, önemli zaferlere etki ediyor. Bugün taraftarlar olağanüstüydü. Metropolitan Wanda'nın tarih sayfalarına finali yazmayı başardık""Maçın temposu çok yüksekti. Benim için zor anlardı. Orada asla rahat hissedemiyorum""Marsilya çok karmaşık, hızlı bir takım. Harika bir final olacağını düşünüyorum"