  •  
    Galatasaray'da cevabı bekleyen 9 kritik soru
  •  
    Igor Tudor'dan Terim için FLAŞ bir açıklama
  •  
    Fenerbahçe'de vedaya hazırlanan EN İYİ 11!
  •  
    Ve Gerrard İMZAYI attı, F.Bahçe'yi duyurdular
  •  
    Türkiye'ye yılın transfer sürprizi kapıda; o teklif

Diego Simeone: "Benim için çok zor anlardı"

UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, Arsenal maçının ardından taraftarları övdü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Diego Simeone: 'Benim için çok zor anlardı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2018 01:30
Arsenal'i 1-0 mağlup ederek 1-1'in rövanşında Avrupa Ligi'nde finale yükselen Atletico Madrid'de teknik direktör Atletico Madrid, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Diego Simeone'nin açıklamaları;

"Ben, olağanüstü bir şekilde çalışan bir grubun yalnızca görünen taraftarıyım. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibim"

STADYUMLARIN GÜCÜ...

"Artık stadyumların güçleri, önemli zaferlere etki ediyor. Bugün taraftarlar olağanüstüydü. Metropolitan Wanda'nın tarih sayfalarına finali yazmayı başardık"

CEZALI OLMASI HAKKINDA

"Maçın temposu çok yüksekti. Benim için zor anlardı. Orada asla rahat hissedemiyorum"

FİNAL YORUMU

"Marsilya çok karmaşık, hızlı bir takım. Harika bir final olacağını düşünüyorum"



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için