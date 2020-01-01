DeRozan'dan, Popovich için: "Böyle bir adama saygı duymanız gerekiyor"

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile yaptığı bir röportajda, koçu Gregg Popovich'e karşı mevcut sosyal durumlar sırasında olan hayranlığından bahsetti.



Popovich, NBA'e katıldığından beri Afroamerikalıları desteklemekle kalmamış, aynı zamanda ABD başknı Donald Trump ve yönetiminin en açık sözlü eleştirmenlerinden biri de olmuştu.



DeMar, koçu için şu ifadeleri kullandı:



"Onun kadar önemli beyaz bir adamın ön plana ilk çıkan kişi olup, başka kimsenin düşündüklerini umursamayarak gerçeği konuşmasını düşününce, böyle bir bireyi sevmeli ve saygı duymanız gerekiyor."



NBA çoğunlukla Afroamerikalılardan oluştuğu için, Popovich, kendisi gibi iktidar pozisyonlarındaki beyaz insanların, Afroamerikan topluluğuyla empati kurabilmeleri için sahip oldukları ayrıcalığı anlamaları gerektiğini belirtmişti.



Minnesota'da George Floyd'un polislerin elinden gelen trajik ölümü ve Atlanta'daki son olaylar, KOVID-19'dan ötürü liglerin ertelenmiş olmasının da yardımıyla, yaşanan ırkçılığı iyice ön plana çıkarmıştı.



