Derbide forma Miralem Pjanic'in

Altay mücadelesinin ilk yarısında sakatlanan Beşiktaş orta sahasının kilit isimlerinden Miralem Pjanic'in son durumu belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Derbide forma Miralem Pjanic'in
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07 Ekim 2021 12:15
Miralem Pjanic
Miralem Pjanic
Beşiktaş
Beşiktaş'ta milli ara, yaşanan olumsuzluklara ilaç gibi geldi. Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle Süper Lig ve Avrupa'da istemediği sonuçlar alan Kartal, milli arada eksiklerini kapatacak.

Milli ara sonrası üst üste kritik karşılaşmalara çıkacak olan siyah-beyazlılar galibiyet serisine başlamayı amaçlıyor. 9. haftada Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, 10. haftadaki derbide sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

DERBİDE FORMA PJANIC'İN!

Kritik karşılaşmalar öncesinde, Kartal'ın dünya yıldızı Miralem Pjanic'in son durumu belli oldu. Teknik heyetin Pjanic iyileşse de Başakşehir karşısında riske etmeyeceği ve 10. haftada Galatasaray derbisinde formayı vermeyi planladığı öğrenildi. 

 
 


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