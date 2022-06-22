Denizlispor, Hüseyin Altıntaş ile yeniden anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 27 yaşındaki kalecisi Hüseyin Altıntaş ile yeni sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Hüseyin Altıntaş ile yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle Hüseyin Altıntaş'ın 1 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Hüseyin Altıntaş ile yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle Hüseyin Altıntaş'ın 1 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ