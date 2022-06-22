Denizlispor, Hüseyin Altıntaş ile yeniden anlaştı

Denizlispor, kalecisi Hüseyin Altıntaş ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Denizlispor, Hüseyin Altıntaş ile yeniden anlaştı
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22 Haziran 2022 23:33
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 27 yaşındaki kalecisi Hüseyin Altıntaş ile yeni sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Hüseyin Altıntaş ile yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle Hüseyin Altıntaş'ın 1 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

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