Denizli'de Nawoyeka yası! Siyah bant takacaklar

Denizli'de amatör spor camiası geçtiğimiz pazar günü maç esnasında kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden Sarayköyspor'un Nijeryalı futbolcusu Ekundayo Ebenezer Nawoyeka'nın yasını tutuyor.Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, kentte Süper Amatör Lig müsabakalarına 1 hafta ara veriliğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu ise devam eden liglerde Denizli'de 10-11 Kasım tarihlerinde yapılacak olan maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu ve siyah bant takılmasını kararlaştırıldı. Süper Amatör Lig'de Servergazi Stadı'nda pazar günü Yeşilköyspor ile Sarayköyspor arasında yapılan müsabakanın 35'inci dakikasında kalp krizi geçiren Ekundayo Ebenezer Nawoyeka, kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Henüz 23 yaşındaki futbolcu aynı maçın 15'inci dakikasında takımının golünü de atmıştı.Vefatı ile Denizli amatör spor camiasını yasa boğan Ekundayo Ebenezer Nawoyeka anısına bazı kararlar alındı. Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetimi, sahada yaşamını kaybeden Nijeryalı oyuncu için Denizli Süper Amatör Lig müsabakalarını bir hafta tatil etti. Oyuncusunu kaybeden Sarayköyspor'un bu hafta sonunda oynanacak olan Bağbaşı Zeytinköyspor maçının ileri bir tarihe ertelenmesi talebini görüşen Denizli ASKF yönetimi, amatör spor camiasının olaydan olumsuz etkilenmesini de göz önüne alarak, 10-11 Kasım tarihlerinde oynanması gereken Denizli Süper Amatör Lig müsabakalarına 1 hafta ara verilmesini kararlaştırdı. Buna göre bu maçlar 17-18 Kasım tarihinde yapılacak. Nawoyeka'nın kalp krizi geçirmesi nedeniyle tatil edilen Yeşilköyspor-Sarayköyspor müsabakasının da 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 14.30'da kaldığı dakikadan itibaren oynanması kararlaştırıldı.Türkiye Futbol Fedarasyonu, Sarayköysporlu Ekundayo Ebenezer Nawoyeka'nın maçta kalp krizi geçirip hayatını kaybetmesi nedeniyle Denizli'de 10-11 Kasım tarihinde yapılacak olan müsabakalardan önce Nijeryalı futbolcu anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasına karar verdi. Yine aynı maçlarda sporcular, genç yaşta hayatını yeşil sahada kaybeden oyuncu anısına kollarına siyah bant takarak mücadele edecekler.