Beşiktaş'ta Ocak ayında Demba Ba'nın takıma katılıp katılmayacağı merak edilirken, Senegalli'den siyah-beyazlılara haber geldi.
Demba Ba'dan Beşiktaş'a mesaj geldi. Senegalli oyuncu, Shanghai Shenhua'dan bonservisini bedelsiz aldığını, siyah-beyazlı formayı giymeye hazır olduğunu iletti.
Ayrıca paranın kendisi için sorun olmadığını, istenmesi halinde boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğunu söyledi.
Yeni yılın ilk günlerinde İstanbul'a gelmesi beklenen Demba Ba, kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek.
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Demba Ba'dan Beşiktaş'a mesaj geldi. Senegalli oyuncu, Shanghai Shenhua'dan bonservisini bedelsiz aldığını, siyah-beyazlı formayı giymeye hazır olduğunu iletti.
Ayrıca paranın kendisi için sorun olmadığını, istenmesi halinde boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğunu söyledi.
Yeni yılın ilk günlerinde İstanbul'a gelmesi beklenen Demba Ba, kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın