  •  
    Premier Lig'in en iyisi Cenk oldu! Büyük onur..
  •  
    Fenerbahçeli yıldız isim şampiyonluk sözü verdi
  •  
    İşte Fernandes çılgınlığı! Menajeri de açıkladı!..
  •  
    Galatasaray'ın gözdesi için flaş bir hamle geldi
  •  
    Ali Koç'tan TARİHİ seçim için TARİHİ liste hazır!..

Demba Ba'dan Beşiktaş'a sözleşme için haber!

Beşiktaş'a Ocak ayında yeniden dönüp dönmeyeceği konuşulan Demba Ba, siyah-beyazlı yönetime haber yolladı.

Kaynak: Fotomaç
Demba Ba'dan Beşiktaş'a sözleşme için haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Aralık 2017 09:41
Beşiktaş'ta Ocak ayında Demba Ba'nın takıma katılıp katılmayacağı merak edilirken, Senegalli'den siyah-beyazlılara haber geldi.

Demba Ba'dan Beşiktaş'a mesaj geldi. Senegalli oyuncu, Shanghai Shenhua'dan bonservisini bedelsiz aldığını, siyah-beyazlı formayı giymeye hazır olduğunu iletti.

Ayrıca paranın kendisi için sorun olmadığını, istenmesi halinde boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğunu söyledi.

Yeni yılın ilk günlerinde İstanbul'a gelmesi beklenen Demba Ba, kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Opel Astra
SIFIRDAN FARKSIZ OPEL ASTRA HB 1.3 DİZEL
43.900 TL
Ford Focus
Ford Focus - 1.6i 4 Kapı Trend ov (100)
44.750 TL
Opel Astra
SIFIRDAN FARKSIZ OPEL ASTRA HB 1.3 DİZEL
43.900 TL
Opel Astra
SIFIRDAN FARKSIZ OPEL ASTRA HB 1.3 DİZEL
43.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için