Demba Ba'dan sürpriz: İsviçre'ye gitti!

Medipol Başakşehir'den ayrılan Demba Ba, İsviçre kulüplerinden FC Lugano'ya transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Demba Ba'dan sürpriz: İsviçre'ye gitti!
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18 Haziran 2021 17:18
Son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen Demba Ba kariyerini İsviçre'de sürdürecek.

İsviçre Süper Ligi'nde mücadele eden Lugano, 36 yaşındaki Senegalli golcünün transferini duyurdu. Demba Ba ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

FC Lugano, 10 takımın mücadele ettiği İsviçre Süper Ligi'ni geçen sezon dördüncü sırada noktalamıştı.

Geçen sezon Başakşehir formasını 37 resmi maçta giyen Demba Ba 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Demba Ba, kariyerinde Hoffenheim, West Ham, Newcastle, Chelsea, Beşiktaş, Shanghai ve Göztepe kulüplerinde de forma giymişti.


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