Deha yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Deha neden yok? 12 Ocak Show TV yayın akışı

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile Deha, Pazar akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Yılbaşı dönüşü pek çok dizi yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya başladı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Taner Ölmez'in yer aldığı dizinin bu hafta yani 12 Ocak Pazar akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenmek isteyenler, Show TV'nin yayın akışını araştırmaya başladı. Ancak Show TV'nin yayın akışını görenler hayal kırıklığına uğradı. Peki "Deha bu hafta yayınlanacak mı? 12 Ocak'ta Deha var mı?" İşte ayrıntılar…

Ekranların sevilen dizisi Deha bu hafta ekranlara gelemeyecek. Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Deha, 12 Ocak Pazar akşamı RTÜK cezası sebebiyle yayınlanmayacak. Onun yerine 12 Ocak Pazar akşamı Show TV'nin yayın akışında RTÜK belgeseli yer aldı.

07:00 Siyah Kalp Tekrar

10:00 Pazar Sürprizi Canlı

13:00 Sandık Kokusu Tekrar

15:45 Kızılcık Şerbeti Tekrar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber Canlı

20:00 RTÜK Belgesel

22:30 Dağ 2

01:15 Deha Tekrar

Deha yeni bölüm

Deha'nın yeni bölümü bu hafta değil önümüzde hafta yani 19 Ocak'ta yayınlanacak. Dizi bu haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Hikaye kaldığı yerden devam edecek. Yeni bölümümüzle 19 Ocak'ta buluşuyoruz." Cezanın sona ermesinden sonra sevilen dizi Deha, 19 Ocak'ta yeniden ekranlara yeni bölümleriyle gelecek.

Deha'nın en son 13. Bölümü yayınlandı. Bu bölümde de gene aksiyon bir an bile düşmedi. Aysel'in vurulmasıyla alt üst olan İskender, Karga'dan intikamını almak için kontrolsüz bir şekilde harekete geçmeye çalışırken, bu defa Devran, babasının karşısında durur ve ona bir teklifte bulunur. Her ikisinin de ayrı ayrı hedeflerinde olan Karga ve Hakim'i alt etmek için birbirlerine ihtiyaçları vardır. İkilinin yaptığı plan sayesinde hem Karga'dan İskender intikamını alır. Hem de Devran, kardeşine kurulan hain pusunun aynısını Hakim'e kurar.