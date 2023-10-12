De Boer'den Ajax'a sert eleştiri: ''B.ktan çikolata olmaz''

Sezona ilk haftada galibiyetle başlayıp daha sonrasında hiç galibiyet alamayan ve küme düşme hattında yer alan Ajax'ta sular durulmuyor.



Kulübün efsanelerinden Ronald De Boer, transfere 86 milyon euro'dan fazla para harcalamalarına rağmen küme düşme hattında yer alan Ajax'ın transfer politikasını eleştirdi.



''B.KTAN ÇİKOLATA OLMAZ''



Hollanda basınına konuşan Boer, ''Gerçekten endişeliyim, bunun nereye gideceğini bilmiyorum. Transfer edilen isimlere karşı hiçbir şeyim yok. Ajax'ta oynamaktan mutlular ama bu kadar çok ikinci sınıf oyuncu getirip onların daha yüksek seviyede performans göstereceklerini düşünmek mümkün değil. B*ktan çikolata olmaz.'' dedi.



Ajax'ı hiç böyle durumda görmediğini dile getirerek sözlerine devam eden efsane isim, ''Herkes önümüzdeki yirmi yıl boyunca Bayern Münih, PSG gibi olacağımızı düşünüyordu. Tüm bunlar artık yok oldu ve bu canımı acıtıyor.'' şeklinde konuştu.



16. SIRADA



Hollanda Ligi'nde 8. haftası geride kalan sezonda 5 puan toplayan Ajax, 16. sırada yer alıyor.



