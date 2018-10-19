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Davis: "Westbrook olmam gerekiyorsa, Westbrook olurum"

Anthony Davis, "en iyi oyuncu" olmak üzere çıktığı yolu benimsemeye karar verdiğini ve yeni mücadelesinin bu olacağını söyledi.

Anthony Davis, "en iyi oyuncu" olmak üzere çıktığı yolu benimsemeye karar verdiğini ve yeni mücadelesinin bu olacağını söyledi.

25 yaşındaki süperstar oyuncu, Russell Westbrook ve LeBron James'ten de örnek vererek kendi durumunu açıkladı:

"WESTBROOK OLMAM GEREKİYORSA..."

"Koçun bana söylediği şeyi duydum, ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Ama istediğim bu değildi. Büyük oyuncu olmak ve bu meydan okumayı kabul etmek zorundaydım. O günden itibaren, büyük olmak için ne yapmam gerektiğini anladım. Her gece büyük oyuncu olmalıydım."

"Russell Westbrook'un Kevin Durant OKC'deyken ayağından sakatlandığında ve kadro dışı kaldığında yaptıklarını gördüm. Koç Gentry'ye olmam gereken şeyin bu olduğunu söyledim. Westbrook olmam gerekiyorsa, Westbrook olurum."

"LeBRON GİBİ, HER SENE BU KONUMDA OLMAK İSTİYORUM"

"LeBron'a baktığınızda, her sene harika olacağını ve takımının şampiyonluğu kazanma şansı olacağını biliyorsunuz. Bundan böyle, ben de her sene aynı konuşmalar içinde yer almak istiyorum. Arada bir değil. Her sene. Eğer böyle olacaksa, maç kazanmamız ve en dominant oyuncu olmam gerekiyor."

"BENİMLE İLGİLİ ŞÜPHELER OLMAMALI"

"En iyi oyuncu olmak istiyorum. Playofflarda yer almak istiyorum. Beni bir MVP adayı olarak görmelerini ve konuşmalarını istiyorum. AD ile ilgili herhangi şüpheler olsun istemiyorum artık."

Davis, sezon açılışında Houston Rockets'a karşı oynadığı maçta 32 sayı, 16 ribaund ve 3 blok kaydetmişti.




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