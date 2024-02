Los Angeles Lakers'ın yıldızı Anthony Davis, Lakers'ın 2020'de bubble'da kazandığı NBA şampiyonluğunu küçümseyenlere yanıt verdi.



'The Backyard' isimli podcast'te konuşan Davis, kimsenin Lakers'ın 2020 şampiyonluğunu itibarsızlaştıramayacağını açıklayarak, ekibin o sezon koşullar ne olursa olsun "her türlü" kazanmış olacağını öne sürdü:



"İnsanlar 'Lakers şampiyonluğu bubble'da olduğu için gerçek bir şampiyonluk değildi' falan diyor. Ama o yıl ligin bir numaralı takımı olduğumuzu unutuyorlar. Zaten art arda 12 galibiyet almıştık. Maç kaybetmiyorduk, 21-3 falandık, ligin altını üstüne getirmiştik, her türlü kazanacaktık."



Şampiyonluğun geldiği 2019-20 sezonunun başlangıcında LeBron James ve Davis, birlikte oynadıkları ilk sezona 21-3'lük bir başlangıç yapmış ve yılı 52-19'luk seriyle tamamlamıştı. Davis ayrıca 2020'de 62 maçta forma giyerek, Lakers'taki en sağlıklı sezonunu geçirmişti.