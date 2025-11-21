Dallas Mavericks, guard Dante Exum'un sağ dizinde, offseason döneminde geçirdiği operasyon sonrası yaşanan komplikasyonlar nedeniyle sezonu kapatacağını açıkladı.Tek yıllık kontratla yeniden takıma katılan 30 yaşındaki Exum, böylece sezon boyunca forma giyemeden yılı tamamlayacak. Mavericks, Kyrie Irving'in geçtiğimiz sezon yaşadığı diz sakatlığından ötürü iyileşme sürecindeyken Exum'un arka alan boşluğunu doldurmasını planlıyordu.Exum, 2023-24 sezonunda sakatlıklar nedeniyle 55 maçta oynayabilmişti. Geçtiğimiz sezon ise yalnızca 20 maçta forma giyebildi. Mavericks'e katılmadan önce 2022 ve 2023 yıllarında Avrupa'da oynuyordu.Avustralya çıkışlı guard, 2014 NBA Draftı'nda Utah Jazz tarafından beşinci sıradan seçilmişti. Dört sezonu aşkın bir süre Jazz forması giyen Exum, 2015-16 sezonunu tamamen sakatlık nedeniyle kaçırmıştı. Daha sonra Cleveland Cavaliers'a geçmiş, ardından Avrupa'ya transfer olmuştu.Exum'ın kariyer ortalamaları 6.2 sayı ve 2.3 asist seviyesinde.