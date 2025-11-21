21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
20:00
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
22:30
21 Kasım
Valencia-Levante
23:00
21 Kasım
Nice-Marsilya
22:45
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
20:30
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
20:30
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Dante Exum ameliyat olacak, sezonu kapattı

Dallas Mavericks, guard Dante Exum'un sağ dizinde, offseason döneminde geçirdiği operasyon sonrası yaşanan komplikasyonlar nedeniyle sezonu kapatacağını açıkladı.

calendar 21 Kasım 2025 13:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Dante Exum ameliyat olacak, sezonu kapattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dallas Mavericks, guard Dante Exum'un sağ dizinde, offseason döneminde geçirdiği operasyon sonrası yaşanan komplikasyonlar nedeniyle sezonu kapatacağını açıkladı.

Tek yıllık kontratla yeniden takıma katılan 30 yaşındaki Exum, böylece sezon boyunca forma giyemeden yılı tamamlayacak. Mavericks, Kyrie Irving'in geçtiğimiz sezon yaşadığı diz sakatlığından ötürü iyileşme sürecindeyken Exum'un arka alan boşluğunu doldurmasını planlıyordu.

Exum, 2023-24 sezonunda sakatlıklar nedeniyle 55 maçta oynayabilmişti. Geçtiğimiz sezon ise yalnızca 20 maçta forma giyebildi. Mavericks'e katılmadan önce 2022 ve 2023 yıllarında Avrupa'da oynuyordu.


Avustralya çıkışlı guard, 2014 NBA Draftı'nda Utah Jazz tarafından beşinci sıradan seçilmişti. Dört sezonu aşkın bir süre Jazz forması giyen Exum, 2015-16 sezonunu tamamen sakatlık nedeniyle kaçırmıştı. Daha sonra Cleveland Cavaliers'a geçmiş, ardından Avrupa'ya transfer olmuştu.

Exum'ın kariyer ortalamaları 6.2 sayı ve 2.3 asist seviyesinde.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.