Danilo Barthel: "Alba Berlin maçı zor olacak"

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Danilo Barthel, Turkish Airlines EuroLeague'in 25. haftasında Alba Berlin'i konuk edecekleri maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Fenerbahce.org, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Danilo Barthel: 'Alba Berlin maçı zor olacak'
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19 Şubat 2021 10:22
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 25. hafta maçında Alba Berlin'i konuk ediyor. Sarı-lacivertli takımın oyuncularından Danilo Barthel, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Barthel, "Bizim için zor bir maç olacak. Bu sezonun en kötü karşılaşmalarından birini Berlin'de oynadığımızı unutmuyoruz. Alba Berlin, hücum mantalitesine sahip, çok hızlı oynayan, eşleşmesi güç bir takım. Bu nedenle her pozisyona yüzde yüzümüzden fazlasını verecek şekilde konsantre olmalıyız. Onları durdurmalı ve yarı saha basketboluna zorlamalıyız." diye konuştu.



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