Dan Petrescu: 'Sivas'ı hiç yenemedim'

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Romanya ekibi CFR Cluj Teknik Direktörü Dan Petrescu, Ballkani maçını kazanarak tur şansını yakalamayı hedeflediklerini söyledi.



Petrescu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sonuç olarak iyi bir maç olmadığını aktardı.



İlk yarı iyi oynadıklarını ve gol atamadıklarını belirten Petrescu, "Ofsayttan da gol yedik, ilk maçta olduğu gibi yine aleyhimize hakem hataları oldu. İkinci yarı oyuna gayet güzel başladık, hatta Roger boş kaleye golü atamadı. 2-0'dan sonra gardımız düştü." diye konuştu.



"Hedefimiz Ballkani maçını kazanmak"



Sivasspor'un iyi bir takım olduğunu vurgulayan Petrescu, şunları kaydetti:



"Sivasspor'un hücum hatları çok iyi, gayet iyi ve kaliteli golcüleri var. Bizde ise sakat ve cezalı oyuncular vardı. Takımım her ne kadar saha içinde kötü görünse de görevini yerine getirmeye çalıştı. Son şansımız Ballkani maçını kazanmak. Ballkani maçını kazandığımız takdirde bahar ayını göreceğiz ve tur atlamış olacağız. Onun için mutlaka Ballkani maçını kazanmamız lazım. Bu maçı kaybetmiş olabiliriz, fakat hem kendime hem takımıma sonuna kadar güveniyorum. Bundan sonra yapacağımız ilk iş takımın moralini üst seviyede tutmak, çünkü zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Ama tabii ki bizim bütün hedefimiz Perşembe günkü Ballkani maçını kazanmak. Ballkani maçını kazandığımız zaman hem Romanya futbolu için hem de kendi takımımız için bizi çok güzel ve iyi günler bekliyor."



Böyle bir sonuç beklemediğini dile getiren Petrescu, grubun sürprizlerle dolu olduğunu ifade etti.



"Kariyerim boyunca Sivasspor'a karşı kazanamadım"



Petrescu, Ballkani'nin grubun sürpriz takımı olduğunu aktararak, açıklamasını şöyle tamamladı:



"Ama Sivas için bunu söyleyemeyiz, Sivas bu grubun en iddialı takımıydı. Sivas gerçekten çok güçlü bir takım. Kadro değeri olarak çok kaliteli oyuncuları var. Max Gradel'in kariyeri başarılarla dolu. Benim Sivas'a karşı kaybetmem normal. Kayserispor'u çalıştırdığım zaman Sivas'ın kalesine dahi yaklaşamadık. Bu maçta bayağı bir pozisyon yakaladık. Kariyerim boyunca maç yapıp da kazanamadığım tek takım Sivasspor oldu. Bu da benim için bir sürpriz oldu. Sivasspor ile üç maç yaptım, üçünü de kaybettim, ne diyeceğimi bilemiyorum. Sivassporlu futbolcuları tebrik ediyorum."





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