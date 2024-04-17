Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, geçtiğimiz gece playoff mücadelesinden elenen Warriors'ın geleceği hakkında konuştu.



Sacramento Kings'e karşı oynadığı play-in karşılaşmasında aldığı 94-118 skorlu mağlubiyette sezona veda eden Golden State ekibinin geleceği hakkında konuşan Curry, Klay Thompson ve Draymond Green ile birlikte kariyerinin bu noktasında bazı ayarlamalar yapılması gerektiğini kabul etti:



"Ligin değiştiğinin farkındayız. Kariyerimizin son dönemlerine ilerliyoruz ve gelişmeye devam ederek, maçları kazanmak için gerekli ayarlamaları yapmamız gerekiyor.



Ama buna çok zaman ayırmıştık. Sanırım bu sezon, her zamankinden daha fazla çalıştım. Bu zaman diliminde beklediğim seviyede performans gösterebilmem gerekiyordu ve o iki adam da tüm bu süreçte benimle beraberdi.



Günün sonunda tek istediğim şey kazanmak. Bunun tamamen mümkün olduğunu biliyorum. Yaz döneminde, tekrar şampiyonluk kazanabilmemiz için doğru şekilde hazırlanma konusunda çok fazla diyaloğa gireceğimizi biliyorum. Umarım sonuç bu şekilde olur."



Warriors için kağıt üzerinde en iyi oyuncu olan Curry, %50 şut oranıyla 22 sayı bulmuş olsa da Keon Ellis ve önüne gelen diğer oyuncuların harika savunması nedeniyle karşılaşmada kendini göstermekte zorlandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU