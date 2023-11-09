Haber Tarihi: 09 Kasım 2023 15:31 - Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 15:31

Cukaricki Fiorentina Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle

Cukaricki Fiorentina maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Cukaricki Fiorentina maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Fiorentina, UEFA Konferans Ligi dördüncü hafta maçında deplasmanda Cukaricki ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek olan Cukaricki Fiorentina maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Cukaricki Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Cukaricki Fiorentina maçı canlı izleme detayları

Cukaricki Fiorentina Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle
Abone Ol
UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta maçında Cukaricki, Fiorentina ile karşı karşıya geliyor. Cukaricki - Fiorentina maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır.  Karşılaşma şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek. Peki, Cukaricki Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Cukaricki Fiorentina maçı şifresiz canlı izleme detayları…
CUKARİCKİ – FİORENTİNA MAÇI CANLI İZLE



CUKARİCKİ – FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cukaricki - Fiorentina maçı 9 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Exxen'den canlı izleyebilirsiniz.

EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:


18.30 Astana (Kazakistan) - Ballkani (Kosova)

20.45 Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

20.45 Beşiktaş - Bodo/Glimt (Norveç)

20.45 Legia Varşova (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


20.45 Ferencvaros (Macaristan) - Genk (Belçika)

20.45 Cukaricki (Sırbistan) - Fiorentina (İtalya)

20.45 PAOK (Yunanistan) - Aberdeen (İskoçya)

20.45 HJK (Finlandiya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Nordsjaelland (Danimarka) - Spartak Trnava (Slovakya)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Lille (Fransa)

23.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

23.00 Breidablik (İzlanda) - Gent (Belçika)

23.00 Zorya Luhansk (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Lugano (İsviçre)

23.00 Aston Villa (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Fenerbahçe

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Fiorentina
Gündem

Diğer Haberler

Ludogorets Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz Exxen spor izle | Ludogorets - FB maçı canlı TV8,5'ta mı yayınlanacak? Gündem Ludogorets Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz Exxen spor izle | Ludogorets - FB maçı canlı TV8,5'ta mı yayınlanacak?
Aston Villa AZ Alkmaar Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle Gündem Aston Villa AZ Alkmaar Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle
Club Brugge Lugano Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle Gündem Club Brugge Lugano Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle
Zorya Luhansk Maccabi Tel Aviv Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Gündem Zorya Luhansk Maccabi Tel Aviv Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen
Breidablik Gent Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle Gündem Breidablik Gent Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle
Olimpija Ljubljana Kİ Klaksvik Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle Gündem Olimpija Ljubljana Kİ Klaksvik Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle
Slovan Bratislava Lille Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle Gündem Slovan Bratislava Lille Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle
Denizlisporlu Mustafa milli takımda Spor Toto 2. Lig Denizlisporlu Mustafa milli takımda
Nordsjaelland Spartak Trnava maçı canlı izle şifresiz Exxen izle Gündem Nordsjaelland Spartak Trnava maçı canlı izle şifresiz Exxen izle
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Kingsley Coman: "Galatasaray'a karşı acı çektik!"
2
Thomas Tuchel: "Galatasaray'a karşı hak ettik"
3
Bayern'in Fenerbahçe paylaşımı, Galatasaraylıları kızdırdı
4
Galatasaray'ın golünde ofsayt çizgisi yanlış çekildi iddiası!
5
Manuel Neuer: "Galatasaray'a karşı oynamak çok özel"
6
Harry Kane: "Galatasaray maçında VAR anında çok gerildim"
7
Brahim Diaz'dan Arda Güler yorumu

SON HABERLER

yukarı ok