Cristiano Ronaldo, yine kalplere dokundu

Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yine bir sosyal yardım projesi ile gündeme geldi.



"HEMEN GEREKENİ YAPACAĞIM"



ABD'li şarkıcı Pink'in twitter'dan attığı "Bu yıl Noel için sizin formalarınızdan başka bir şey istemeyen birkaç çocuğa sponsor oluyorum... Fazla bir şeyleri yok ama bunu gerçekleştirmeye kararlıyım. Bana bir çift forma gönderip hayatlarını değiştirmek ister misin? Her zaman harika şeyler yaptığını biliyorum" mesajına Ronaldo'nun cevabı, "Yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Hemen formaları imzalayıp gerekli organizasyonu yapacağım. Çabaların için teşekkürler" oldu.



"BEN KENDİMİN DOKTORUYUM"



Manchester United'ın yıldıza ayrıca son yaptığı açıklama ile de dikkat çekti. 36 yaşındaki Portekizli futbolcu, "Ben kendimin doktoru, beslenme uzmanı ve zihinsel koçuyum. Doğru şeyleri yaparsanız, diğer isimlerden daha iyi olursunuz. Günde 20 dakika güneşleniyorum, bunun bana yardımcı olacağını ve iyi geleceğini biliyorum" ifadesini kullandı.





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