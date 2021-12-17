Coutinho Newcastle'ın teklifini kabul etmedi

Premier Lig'in yeni zengini Newcastle United'ın Coutinho'ya talip olduğu ancak Brezilyalı oyuncunun teklifi kabul etmediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Coutinho Newcastle'ın teklifini kabul etmedi
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17 Aralık 2021 08:12
Barcelona'da dikiş tutturamayan Philippe Coutinho'nun Ocak ayında Katalan ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İspanyol basınına çıkan haberlere göre Barcelona'nın geldiği günden bu yana fayda göremediği Brezilyalı yıldızın İngiliz Newcastle United'a önerildiği belirtildi. Siyah beyazlı ekibin hedeflerini kendisine uygun görmeyen Coutinho'nun teklifi kabul etmezse Ocak ayında Barcelona tarafından sözleşmesinin fesh edilebileceği kaydedildi.

Önümüzdeki hafta Coutinho'nun menajerinin Barcelonalı yetkililerle ayrılık görüşmesi yapmak için bir araya geleceği de iddialar arasında yer alıyor.

2018'de Liverpool'dan Barcelona'ya 135 milyon euroya transfer olan Coutinho, 1 sezon Bayern Münih'e kiralanmıştı. Brezilyalı oyuncu bu sezon ise çıktığı toplam 16 maçta 2 gol kaydetti.


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