Haber Tarihi: 21 Mart 2023 16:20 - Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 16:20

Chery Tiggo fiyat listesi 2023: Chery, Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omoda 5 fiyat listesi

Chery, Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omoda 5 fiyat listesi sızdı.Türkiye pazarına 5 yılın ardından yeniden giriş yapan Chery'nin, Türkiye'de satışa sunacağı otomobillerinin fiyatlarına resmi açıklama öncesinde sızdı. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesi ile birlikte ortaya çıkan fiyatlara göre, markanın en ucuz modeli Omoda 5 olacak. Omoda 5 ve Tiggo 7 Pro 3 farklı paket ile, Tiggo 8 Pro ise 2 farklı donanım paketi ile satışa sunulacak.

Chery Tiggo fiyat listesi 2023: Chery, Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omoda 5 fiyat listesi
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Dünyaca ünlü Çin merkezli otomobil üreticisi Chery uzun bir aradan sonra tekrar Türkiye pazarına giriş yaptı. Üstelik bu sefer yalnızca otomobillerini getirmeyecek. Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi Avrupa için üretim ve dağıtım üssü olarak kullanmayı planlıyor. Bugün de yarın tanıtılacak 3 yeni Chery SUV modelinin fiyat listesi sızdı.
Çinli üreticinin, daha önce yapılan resmi açıklamalara göre, her 3 modelinde de 1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzıman görev yapacak. 1.6 TGDI motorun, 194 beygir güç ve 290 Nm tork değeri sunduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, daha önce yaptığı açıklamalarda 2023 yılında 25 ayrı noktada satış ve satış sonrası hizmeti vereceklerini bildirmişti.

Turan, "Satıcı ve servis ağımızı kademeli olarak genişleterek 2024 yılında 40'lar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Sigortalar Birliği'nin (TSB) kasko değer listesinde yayınladığı fiyatlara göre, Omoda 5'in Comfort isimli başlangıç paketi 845 bin TL'den satışa sunulacak. Otomobilin fiyatı Luxury isimli donanım paketi ile ise 905 bin TL olacak. Omoda 5 ailesinin en pahalı üyesi ise 965 bin TL'lik Excellent versiyonu olacak.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre Chery fiyat listesi şu şekilde olacak:

Chery fiyat listesi

Omoda 5 Comfort: 845 bin TL
Omoda 5 Luxury: 905 bin TL
Omoda 5 Excellent: 965 bin TL
Tiggo 7 Pro Comfort: 875 bin TL
Tiggo 7 Pro Luxury: 935 bin TL
Tiggo 7 Pro Excellent: 995 bin TL
Tiggo 8 Pro Luxury: 1 milyon 50 bin TL
Tiggo 8 Pro Excellent: 1 milyon 150 bin TL
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