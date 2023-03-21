Chery Tiggo fiyat listesi 2023: Chery, Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omoda 5 fiyat listesi

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Dünyaca ünlü Çin merkezli otomobil üreticisi Chery uzun bir aradan sonra tekrar Türkiye pazarına giriş yaptı. Üstelik bu sefer yalnızca otomobillerini getirmeyecek. Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi Avrupa için üretim ve dağıtım üssü olarak kullanmayı planlıyor. Bugün de yarın tanıtılacak 3 yeni Chery SUV modelinin fiyat listesi sızdı.Çinli üreticinin, daha önce yapılan resmi açıklamalara göre, her 3 modelinde de 1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzıman görev yapacak. 1.6 TGDI motorun, 194 beygir güç ve 290 Nm tork değeri sunduğu belirtiliyor.Öte yandan, Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, daha önce yaptığı açıklamalarda 2023 yılında 25 ayrı noktada satış ve satış sonrası hizmeti vereceklerini bildirmişti.Turan, "Satıcı ve servis ağımızı kademeli olarak genişleterek 2024 yılında 40'lar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Türkiye Sigortalar Birliği'nin (TSB) kasko değer listesinde yayınladığı fiyatlara göre, Omoda 5'in Comfort isimli başlangıç paketi 845 bin TL'den satışa sunulacak. Otomobilin fiyatı Luxury isimli donanım paketi ile ise 905 bin TL olacak. Omoda 5 ailesinin en pahalı üyesi ise 965 bin TL'lik Excellent versiyonu olacak.Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre Chery fiyat listesi şu şekilde olacak:Omoda 5 Comfort: 845 bin TLOmoda 5 Luxury: 905 bin TLOmoda 5 Excellent: 965 bin TLTiggo 7 Pro Comfort: 875 bin TLTiggo 7 Pro Luxury: 935 bin TLTiggo 7 Pro Excellent: 995 bin TLTiggo 8 Pro Luxury: 1 milyon 50 bin TLTiggo 8 Pro Excellent: 1 milyon 150 bin TL