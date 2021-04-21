Chelsea'den sahasında şok puan kaybı

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea, sahasında Brighton & Hove Albion'u konuk etti.Samford Bridge'de oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı ve puanlar paylaşıldı.Avrupa Süper Lig'e katılacağını açıklaması ile Chelsea'ye yönelik protestoların gölgesinde başlayan mücadelede gol sesi çıkmadı. İlk 4 sırada kendisine yer bulmak için saval veren Chelsea bu sonuçla West Ham'ın arkasında kaldı ve 4. sırayı rakibine kaptırdı.Bu sonuçla Chelsea 55 puana yükselirken Brighton ise puanını 34'e yükselterek küme düşme potasından uzaklaşma çalışmalarını sürdürdü.Maç öncesinde Brightonlu oyuncular "Futbol taraftarlar içindir" ve Şampiyonlar logosunun altında "Hak et" yazılarının olduğu tişörtlerle ısınmaya çıktı.