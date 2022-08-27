Chelsea Fofana'yı rekor kırarak alacak

Chelsea'nin ısrarla istediği Leicester Cityli stoper Wesley Fofana için iki kulübün sözlü anlaşmaya vardığı belirtildi.



Fransız basını, transferi yılan hikayesine dönen ve yakın zamanda kadro dışı bıraktığı Wesley Fofana'nın rekor bir bedelle Chelsea'ye katılacağını yazdı. Chelsea'nin daha önce yaptığı 80 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Leicester City'nin tarihin en pahalı savunma oyuncusu seviyesine çıkan teklifin gelmesi üzerine anlaşmaya yanaştığı kaydedildi.



İlk bilgilere göre Chelsea'nin Fofana için bonuslar hariç 82,5 milyon euroluk ödeme yapacağı. Bonusların da eklenmesiyle bonservis bedelinin 90 milyon euroya dayanacağı ifade ediliyor.



Tarihin en pahalı defans oyuncusu rekoru, 2019 yılında Manchester United'ın Harry Maguire için ödediği 87 milyon euro ile kırılmıştı. Rekor sıralamasında ikinci sırada Juventus'un De Ligt için ödediği 85,5 milyon euro olurken üçüncü sırada ise Liverpool'un Van Dijk için ödediği 84,5 milyon euro bulunuyor.



Geçen sezonun neredeyse tamamını sakat geçiren Fofana, 2020'de Saint-Etienne'den Leicester City'e 35 milyon euroya transfer edilmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ