28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Championship'ten Chamberlain'e yakın takip!

Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırdı. İngiliz oyuncunun İngiltere'ye dönmesi bekleniyor; Leeds United başta olmak üzere birkaç kulüp devrede.

calendar 28 Ağustos 2025 15:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain (32), Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshederek serbest kaldı.

Deneyimli futbolcu, kulüple yaptığı anlaşma kapsamında £1.5 milyon (yaklaşık 60 milyon TL) tazminat aldı. 

SOLSKJAER KARARI



Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, orta sahada farklı isimlere yönelince Chamberlain kadroda geri plana düştü. Sık sık sakatlık problemleri yaşayan yıldız oyuncu, geçen sezon zaman zaman kadro dışı da bırakılmıştı.

TÜRKİYE DÖNEMİ

2023-24 sezonunda Beşiktaş ile Türkiye Kupası zaferi yaşayan Oxlade-Chamberlain, kariyerindeki istikrarsız tabloyu İstanbul'da da sürdürdü. Sözleşmesinde bir yıl daha kalmasına rağmen, taraflar karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

İNGİLTERE'YE DÖNÜŞ İHTİMALİ  

The Sun'ın, Premier Lig ekibi Leeds United, Chamberlain'i kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca Leicester City ve Birmingham City de oyuncuya talip. Leeds United'ın özellikle Tanaka ve Ampadu'nun sakatlıkları sonrası orta sahaya takviye aradığı biliniyor.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
