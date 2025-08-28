Championship'ten Chamberlain'e yakın takip!

İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain (32), Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshederek serbest kaldı.



Deneyimli futbolcu, kulüple yaptığı anlaşma kapsamında £1.5 milyon (yaklaşık 60 milyon TL) tazminat aldı.



SOLSKJAER KARARI

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, orta sahada farklı isimlere yönelince Chamberlain kadroda geri plana düştü. Sık sık sakatlık problemleri yaşayan yıldız oyuncu, geçen sezon zaman zaman kadro dışı da bırakılmıştı.2023-24 sezonunda Beşiktaş ile Türkiye Kupası zaferi yaşayan Oxlade-Chamberlain, kariyerindeki istikrarsız tabloyu İstanbul'da da sürdürdü. Sözleşmesinde bir yıl daha kalmasına rağmen, taraflar karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.The Sun'ın, Premier Lig ekibi, Chamberlain'i kadrosuna katmak istiyor. Ayrıcavede oyuncuya talip.'ın özellikle Tanaka ve Ampadu'nun sakatlıkları sonrası orta sahaya takviye aradığı biliniyor.