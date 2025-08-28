Championship'ten Chamberlain'e yakın takip!

İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain (32), Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshederek serbest kaldı.
Deneyimli futbolcu, kulüple yaptığı anlaşma kapsamında £1.5 milyon (yaklaşık 60 milyon TL) tazminat aldı.
SOLSKJAER KARARI
Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, orta sahada farklı isimlere yönelince Chamberlain kadroda geri plana düştü. Sık sık sakatlık problemleri yaşayan yıldız oyuncu, geçen sezon zaman zaman kadro dışı da bırakılmıştı.
TÜRKİYE DÖNEMİ
2023-24 sezonunda Beşiktaş ile Türkiye Kupası zaferi yaşayan Oxlade-Chamberlain, kariyerindeki istikrarsız tabloyu İstanbul'da da sürdürdü. Sözleşmesinde bir yıl daha kalmasına rağmen, taraflar karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.
İNGİLTERE'YE DÖNÜŞ İHTİMALİ
The Sun'ın, Premier Lig ekibi Leeds United, Chamberlain'i kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca Leicester City ve Birmingham City de oyuncuya talip. Leeds United'ın özellikle Tanaka ve Ampadu'nun sakatlıkları sonrası orta sahaya takviye aradığı biliniyor.