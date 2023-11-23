Challenge Gallipoli ile triatletler tarihe yolculuk yapacak

Türkiye Triatlon Federasyonu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Challenge Family'nin iş birliğiyle düzenlenecek 2024 Challenge Gallipoli, dünyanın en iyi triatletlerini kadim topraklarda tarihi bir yolculuğa çıkaracak.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük triatlon organizasyonu markalarından Challenge Family'nin Türkiye'deki ikinci yarışı Challenge Gallipoli, 2 Haziran 2024'te tüm dünyadan geniş bir katılımla düzenlenecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonunun organizasyonuyla gerçekleştirilecek Challenge Gallipoli'nin, tarihsel önemiyle birlikte Challenge Family'nin son destinasyonu olarak büyük ilgi görmesi bekleniyor.



Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Birinci Dünya Savaşı'nın belirleyici muharebelerinden biri olan Çanakkale Savaşları'nın gerçekleştirildiği Gelibolu Yarımadası'ndaki organizasyonun engebeli arazisi, eşsiz boğaz manzarasıyla triatletler için unutulmaz bir orta mesafe triatlon parkuru deneyimi sunduğunu belirtti.



Tarihin tepelerden ve kıyılardan yankılandığı Gelibolu'nun kalbinde, dayanıklılık ve zafer ruhu ortaya çıktığını anlatan Yalçınkaya, "Tıpkı askerlerin bir zamanlar bu tarihi toprakların zorluklarıyla yüzleştiği gibi, modern triatletler de kendi mücadelelerini kazanacak. Challenge Gelibolu ile triatletler sırasıyla serin sularda yüzecek, rüzgara karşı bisiklet sürecek, tarihi ve doğal güzelliklerle dolu korunaklı bir bölgede koşacak. Triatletler, tarihin ve triatlonun buluştuğu Gelibolu bölgesinin hem geçmişin yankıları hem de bugünün adımları açısından dayanıklılığın canlı bir kanıtı olduğunu deneyimleyecek." ifadelerini kullandı.



Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise Çanakkale Boğazı'nın sonsuzlukla buluştuğu noktada Gelibolu'nun, zamanı aşan bir cesaretin kanıtı olarak durduğunu anlatarak, "Burada, tepelerde ve topraklarda yankılanan yiğitlik sesleri, ulusları ortak bir hafızada birbirine bağlayan birlik, fedakarlık ve kalıcı ruhun öyküsünü anlatıyor. Challenge Gelibolu, sporculara sadece bir yarış değil, aynı zamanda tarih ve güzelliklerle dolu bu toprakların ruhunu hissedebilecekleri bir macera da sunuyor." diye konuştu.



Jort Vlam: "Zamanın ötesinde bir rota"



Hollanda merkezli Challenge Family'nin üst yöneticisi Jort Vlam da şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türkiye Triatlon Federasyonu ile uzun soluklu iş birliğimizin ilk adımını bu yıl eylül ayında Challenge İstanbul organizasyonu ile attık. Şimdi Gelibolu için heyecanlıyız. Burada bir triatlon yarışı düzenlemek büyük bir onur. Çünkü biz bizden öncekilerin fedakarlık ettiği barışa değer veriyoruz. Hiç şüphe yok ki bu, pek çok nedenden dolayı hatırlanması gereken bir yarış olacak. Tarih, olağanüstü doğal güzellikler, sıcak Türk misafirperverliği ve zamanın ötesinde bir rota. Dünyanın her yerinden gelen sporculara unutulmaz bir deneyim yaratmak için Türkiye Triatlon Federasyonu ile bir kez daha çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."



Yarış Çanakkale Boğazı'nda başlayıp Gelibolu'da bitecek



Çanakkale Boğazı'nda 1.9 kilometrelik yüzme parkuru ile başlayacak yarış, 90 kilometrelik tek turdan oluşan, sırasıyla 1915 yılında Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin çıkartma yaptığı Anzak koyu, anıtlar, kara savaşlarına tanıklık etmiş siperler ve Atatürk'ün askerlerine "Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum" diyerek seslendiği ünlü Conkbayırı'nı takip eden bisiklet etabı ile devam edecek.



Daha sonra Alçıtepe köyüne doğru yola çıkacak olan triatletler, yarımadanın kıyı şeridi boyunca sürecek üç turdan oluşan koşu parkuru ile yarışı, başladıkları yer olan Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Milli Parkuru'nda tamamlayacak.





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