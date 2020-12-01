Cezayir'den Alman eski futbolcuya: "Irkçılık yapıyor!"

Almanya'daki Cezayirli futbolcu Nabil Bentaleb için yapılan "saldırgan ortamda yetişmiş" yorumuna ülkesinden tepki geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Schalke04.de
Abone Ol
Cezayir'den Alman eski futbolcuya: 'Irkçılık yapıyor!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2020 17:20
Cezayir Futbol Federasyonu, Alman eski milli takım oyuncusu Steffen Freund'un, Shalke 04 takımında forma giyen Cezayirli oyuncu Nabil Bentaleb için "Cezayirli kökleri nedeniyle saldırgan ortamda yetişmiş" sözlerini "ırkçılık" olarak niteledi. 

Cezayir Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Alman bir televizyon kanalında eski Alman milli takım futbolcusu ve şimdi ise televizyon yorumcusu Steffen Freund'un, Bin Talib hakkında, "Cezayirli kökleri nedeniyle saldırgan bir ortamda yetişmiş disiplinsiz bir oyuncu olduğu" yönündeki yorumuna tepki gösterildi.

Açıklamada, "FIFA gibi dünyanın en büyük futbol kurumları ırkçılıkla doğrudan mücadele için çağrılar yaparken, kabul edilemez açıklamalar ve tutumlarla gerçekleşen ihlaller hala toplumlarımızı huzursuz etmektedir." ifadelerine yer verildi. 

Cezayir Futbol Federasyonu, söz konusu "tehlikeli ifadeler" karşısında Alman Futbol Federasyonu ve FIFA tarafından disiplin tedbirleri uygulanmasını temenni ettiğini vurguladı. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için