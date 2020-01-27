Cengiz Ünder, Roma derbisinde göz doldurdu

Roma formasıyla Lazio karşısında başarılı bir performans gösteren Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, her iki takımın hocası tarafından övgüler aldı.

Haber; AA
Cengiz Ünder, Roma derbisinde göz doldurdu
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27 Ocak 2020 09:08
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'in, Lazio ile oynanan derbideki performansı övgü topladı.

Serie A'nın 21. haftasında 1-1 sona eren Roma-Lazio derbisinde 90 dakika sahada kalan Cengiz Ünder'in gösterdiği performans, her iki takımın teknik direktörü tarafından övüldü.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Roma'nın Portekizli teknik direktörü Paulo Fonseca, Lazio maçını kazanmayı hak ettiklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti.

Fonseca, Cengiz Ünder ile maçtan önce konuştuğunu ve kendisinden takım savunmasına daha fazla yardımcı olmasını istediğini anlattı. Fonseca, "O, defansif anlamda da çok iyi çalıştı. Onun gösterdiği bu performanstan memnunum. Hücumda zaten her zaman çok iyi. Çok iyi bir maç oynadı." diye konuştu.

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi ise Roma'nın kendilerine göre çok daha iyi oynadığını, bazı oyuncularının en iyi performansını gösteremediğini söyledi.

Cengiz Ünder'in kendilerini zorlayıp zorlamadığına ilişkin bir soruya da Inzaghi, "Cengiz Ünder, çok iyi bir maç çıkardı" diyerek, genç oyuncu için övgü dolu sözler sarf etti.

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